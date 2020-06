SADIK NASTAVIO DA KOPA PO RANAMA ZVEZDAŠA: Poraz od ''cigana'', šta je to!?

Ne pamti se kada je jedan derbi iznedrio junaka, iako golom nije presudio pobednika, ali Umar Sadik proživljava trenutno svoje najlepše trenutke otkako je letos došao u Partizan.

Društvene mreže su preplavljene njegovim potezima u duelima sa štoperima Crvene zvezde na 200. večitom derbiju, a mediji su ubeđeni da će njegovi "lažnjaci" i asistencija Nathu za odlučujući pogodak, napraviti red zainteresovanih klubova spremnih da ga na leto odvedu iz Humske.

Sadik se na jednoj od brojnih statističkih lista nalazi na šestom mestu, uz bok Leo Mesiju, kao jedan od najboljih asistenata među napadačima. Njegovo dodavanje prema Nathu bilo je 16. u ovoj sezoni koje se završilo golom saigrača.

- To je lep uspeh za mene, ali sve što bih mogao da kažem na to je da moram nastaviti dalje i pokušam da budem još bolji nego dosad - rekao je Sadik.

Mediji u Škotskoj pišu da je propala investicija Rendžersa zablistala u "beogradskom ludilu" pred 25.000 navijača. Italijani, sa druge strane, javljaju da Partizan već ima dve odlične ponude za Sadika i ne usuđuju se da ga procene kao loše ulaganje Rome. Dodavanje do Natha moglo bi samo da mu podigne cenu.

- Asistencija je jedna od najboljih u mojoj karijeri i u tako važnom meču kao što je bio ovaj derbi sa Zvezdom.

Pre desetak dana Natho i Sadik bili su spominjani u drugačijem kontekstu, budući da mu je Nigerijac na svoju ruku preuzeo dužnost izvođenja penala protiv Mladosti.

- To je sve deo utakmice. Igramo zajedno i razumemo se veoma dobro, tako da je i on meni nekoliko puta asistirao. On je definitivno izvođač penala.

Osećaj posle trijumfa u polufinalu je neponovljiv.

- Derbi ti pruža različite osećaje. Ako pobediš to je najlepše. Ako je nerešeno, nešto mi se i ne sviđa baš, a kad si poražen ja i ne znam kako to izgleda, jer otkad sam došao nisam izgubio od "cigana" - zaključio je Sadik.

Brojke

17 golova

16 asistencija

Suma ugasio 29. svećica

Sejduba Suma je juče proslavio 29. rođendan i njegov Instagram profil je bio "pod okupacijom" navijača Partizana.

- Zahvaljujem se svim navijačima Partizana na stotinama rođendanskih poruka koje sam dobio preko drustvenih mreza. Neverovatno je koliko me svi od prvog dana podržavaju i koliko su svi bili uz mene, čak i u trenucima kada znam da nisam na terenu bio ono što sam danas. Hvala na svakom novom danu i svakom vašem aplauzu na utakmici! Vi ste moj poklon na današnji dan - poručio je Sejduba Suma.

