VUČIĆ O UVREDAMA HRVATSKIH NAVIJAČA: Ti ljudi treba da idu na lečenje jer su PEDOFILI, a i SILOVATELJI

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je, povodom neprimerenih poruka navijača Dinama na zagrebačkim ulicama, u kojima se pominju srpske žene i deca, da to govori o onima koji su to uradili, a ne o nama, te da je siguran da to nije stav većine hrvatskih građana.

Osvrnuo se i na činjenicu da je on sam, kao predsednik Srbije, stalna tema hrvatske javnosti, odnosno medija, te ukazao da se to nije dešavalo njegovim prethodnicima, jer je Srbija tada bila slaba.

Kad je reč o navijačima, kaže da je reč o „skupini, koja ne zna šta će od mržnje“.

„"Ti ljudi treba da idu na lečenje, jer su pedofili, a i silovatelji uvek sa pedofilima idu u istu katergoriju. To više govori o njima nego o nama, našim ženama i deci", rekao je Vučić novinarima u Požegi.

Predednik je rekao da je siguran da to nije stav većine u Hrvatskoj.

Vučić je rekao i da je, prema podacima koje je dobio, u poslednjih 47 dana svaki dan on sam bio napadnut u hrvatskim medijima.

„"I na tome sam im zahvalan, jer me ne bi napadali da bar malo ne vredim. Neke druge nisu napadali ranije, ali tad nismo imali ni Budimku, puteve, vojsku, policiju, ništa osim što smo im se dodvoravali svaki dan"“, primetio je on.

Kako je rekao, danas ne idemo ni protiv koga, poštujemo Hrvatsku, želimo joj sve najbolje, ali se ne izvinjavamo.

„"Ne mogu da im se izvinjavam za Oluju, proterane Srbe, Bljesak, Jasenovac... Ne mogu i neću da se izvinjavam"“, rekao je Vučić.

Ponovio je da Srbija želi dobre odnose sa Hrvatskom, ali pre svega da sama Srbija bude jača.

„"A, što Srbija bude jača, biće i napadi na mene žešći"“, primetio je predsednik Srbije.

Vučić je naveo da u Hrvatskoj često govore da on sam često spominje tu zemlju u vezi sa ekonomskim rastom, ali da ne napominju o kolikom rastu je reč.

„"I ne kažem to ja, već Evrostat. Neće da kažu koliki je rast Srbije, a koliki Hrvatske. Objasnite ljudima kako 'glupi, tupavi' Vučić, tamo 'istočno od raja', može da bude uspešniji od genija koji pametno i mudro vladaju“", rekao je Vučić.

Tanjug

Kurir