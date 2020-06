KOSANOVIĆ OPLEO PO VEČITIMA: Sadik ne zna NIŠTA, to što Zvezda igra NIJE FUDBAL!

Mišljenje nije promenio ni nakon derbija.

"Govorio sam, ako Partizanu daš prostor u 40 metara ispred vašeg gola u problemu si. Umar Sadik ne zna ništa, tehnički je skroz neobučen. Međutim, on je neprijatan, nezgodan, snažan i brz i kad mu daš taj prostor samo je pitanje kada će da probije. Da je igrao Filip Stevanović bilo bi još opasnije. Pa još Asano, Natho, Suma. Njima ne smeša daš prostor da krenu da se zaleću od centra, a oni su to radili 90 minuta. Kada im to ne daš, da imaju četvoricu u trku prema tvom golu onda Partizan ne može ništa", rekao je Kosanović za Mozzartspor t i dodao

foto: @starsport

"Nisu oni cvećke, imaju slabosti. Kada im zatvoriš poslednjih 40 metara, onda više nema igre, onda Strahinja Pavlović mora da ulazi u igru i Partizan ima muku, odbrana se raspadne

Bivši trener crveno- belih smatra da je Zvezda je najveću grešku napravila u selekciji igrača.

"Umesto da praviš tim i igru, ti razigravaš 30 igrača. Na kraju ni tima ni igre. Džaba titula, znamo svi da sve što vredi u Srbiji je u Zvezdi i Partizanu. I još kad dodaš te strance, prevelika je to razlika u odnosu na ostale. Ali Zvezda nije igrala fudbal, čak ni u Ligi šampiona, mada se njom pokrivala. To nije fudbalski razvoj, to nije fudbal. Samo to niko nije smeo da kaže, čim nešto kažeš odmah te napadnu sa svih strana", zaključio je Kosanović

