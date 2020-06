BRUTALNA PORUKA TANE I KOSANA DEJANU STANKOVIĆU: Crvena zvezda igra ružan fudbal!!!

Činjenica da fudbaleri Crvene zvezde u poslednja četiri derbija s Partizanom nisu postigli gol teško je pala svakom navijaču crveno-belih. To mišljenje dele i nekadašnji predsednik Den Tana i bivši trener Milorad Kosanović.

Dobrivoje Tanasijević gledao je 200. derbi uživo u Humskoj i, kako kaže, teren je napustio frustriran.

- Razočaran sam kao zvezdaš! Četiri utakmice, a da im ne damo gol. I to kod dva trenera, Milojevića i sada Stankovića. Ne samo zato što nismo dali gol, već zato što nismo imali igru. Zvezda mi je delovala neuigrano, igrala je ružan fudbal. Kao pre 30 godina u Engleskoj, preskakala se igra, nabacivale duge lopte... Neki momci mi uopšte ne ulivaju poverenje - rekao je Den Tana i dodao:

- Ne mislim da Partizan ima tako dobru odbranu, pa njima je Spartak dao tri komada. Ono što me brine je da sam kod igrača Partizana video strast, dok Zvezdini fudbaleri to nisu imali. Crvena zvezda ne igra fudbal, golove daje iz prekida, a ne iz smišljenih akcija i kroz pas igru. To je ono što me brine. Želim da ukažem na greške, da se ne zavaravamo više.

Milorad Kosanović u dva navrata je vodio Crvenu zvezdu. Mnogi zvezdaši smatraju da bi bio idealan mentor Dejanu Stankoviću.

- Zvezda je igrala loše, što samo pokazuje da mora mnooogo više da se radi. Radili su ono što je odgovaralo Partizanu - kazao je Kosanović, a kad smo ga upitali na šta konkretno misli, čika Miša je objasnio:

- Ne možeš Partizanu da daš prostor u 40 metara ispred svog gola. Kao da je Zvezda igrala protiv sebe. Sadi, Natho i Asano, u drugom delu Suma i Stevanović su se bukvalno zaletali ka Zvezdinom golu. Bezveze. Plus, znalci s loptom Ivanić i Ben gurnuti su i odsečeni na krilima, a Vukanović i Boaći nisu primili nijednu loptu. Tuga. Zvezda nije igrala fudbal, Zvezda je preskakala igru.

Očinski savet Deki neka ćuti i uči Milorad Kosanović veruje da će Dejan Stanković shvatiti dobronamerno njegove kritike. Zajedno su sarađivali kao trener i igrač u Zvezdi u sezoni 1997/1998. - Deki je mnogo dobar dečko, ali je neiskusan kao trener. Mora mnogo da uči. Neka ćuti i radi, vredan je i prebrodiće sve ovo - smatra Kosanović.

Nema mesta panici Savo imao više vremena Den Tana takođe ima poruku za Dejana Stankovića: - Milošević je imao više vremena da uigra ekipu od Stankovića. Treba biti realan. Mora se Dekiju dati vremena, najmanje šest meseci. Nije ovo za veliku paniku. Meni samo smeta što su svi igrači Zvezde pali, nisu stvorili šansu iz igre za gol. E, to je problem!

4 derbija Zvezda bez gola 45 miliona evra vredi tim Zvezde 35 miliona vredi ekipa Partizana

