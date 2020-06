(UŽIVO) ŠOK U SENTI: TSC - Crvena zvezda 2:0, domaćin za 18 minuta dva puta matirao Borjana

TOK MEČA:

18. minut - GOLLL! TSC vodi sa 2:0! Strelac je Lukić iz slobodnog udarca, nakon što je lopta nekog zakačila u živom zidu!

16. minut - Ponovo je Gajić agilan po desnoj strani, ali je Filipović bio siguran.

12. minut - GOOOOOOL! VODI TSC! Varga kruniše sjajnu akciju i dovodi svoj tim do prednosti!

7. minut - Tomanović je šutirao sa nekih 25 metara. Lopta ide daleko od gola

1.minut - Utakmica je počela

TSC BAČKA TOPOLA: Filipović - Varga, Antonić, Babić, Grabež - Tomanović, Tumbasević, Đurić, Lukić, Zec - Silađi.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Degenek, Pankov, Babić, Gajić - Gavrić, Jovičić, Nikolić, Ivanić, Vukanović - Tomane.

Dejan Stanković trener Crvene zvezde izneo je svoja očekivanja u najavi pred susret sa najprijatnijim iznenađenjem šampionata

"Motivisani smo da završimo sezonu na pravi način. Kada nosiš dres Crvene zvezde, niko te ne pita imaš li motiv ili ne - moraš da ga imaš. Ako ti to zafali, onda si pogrešio put. Svaka sledeća utakmica je novi izazov za svakog od nas. Dokazuješ se iz dana u dan. Nije bitno što je prvenstvo gotovo, u ovim mečevima možemo da dobijemo odgovore na mnoga pitanja. Bolje da sad vidimo neke stvari, nego da nam se „podvuku“. Svaka utakmica je bitna za nas", objasnio je Stanković.

Osvrnuo se šef stručnog štaba Zvezde na fenomenalnu sezonu koju Crvena zvezda ima.

"Imamo pozitivnu godinu, ušli smo u Ligu šampiona, osvojili titulu, imamo veliku bodovnu prednost i to su sve sjajne stvari. Imali smo pozitivnu godinu i voleo bih da svi zajedno i sledeći vikend na Marakani proslavimo titulu koju smo zasluženo osvojili."

Govorio je Stanković i o nedavno odigranom večitom derbiju.

- Iz poraza u derbiju ćemo izaći jači, u to sam siguran. Izvukao sam pouke iz tog meča, ali to su stvari za internu analizu. Ne bih javno da govorim o zasićenju igrača, to rešavamo u svlačionici. Krivo mi je zbog poraza, izgubili smo na način koji nije svojstven za nas. Što se tiče sastava, sada je lako pričati ko je trebao da igra, ali za igrače koje sam izveo na teren sam se odlučio u tom trenutku. Videli smo kako ne treba da se igra derbi, nije bilo prijatno, ali stavio bih tačku na meč protiv Partizana. Gledamo ka narednim mečevima i izazovima koji nas očekuje.

TSC se nalazi u fenomenalnoj formi, ima čak šest pobeda zaredom i nalazi se na četvrtom mestu sa 56 bodova.

Zvezda je ubedljivo prva sa 75 bodova čak 14 više od drugoplasiranog Partizana.

