Hoy 14 de junio! Aproximadamente en este horario los medios internacionales se preguntaban QUIEN ES ESTA HERMOSA PARAGUAYA QUE ESTÁ ROBANDO SUSPIROS..? Varios medios como As, marca, y otros medios de españa 🇪🇸 me daban portadas y portadas! Jamás me hubiera imaginado..! Hoy 10 años..! Luego Marca me titulo como la “ novia del mundial “ Y AS como la reina del mundo Luego ya conocen la historia que me llevo a recorrer más de 50 países en el mundo siendo tapas de las mejores revistas internacionales, imagen de empresas, presencias en programas de Tv. Participación en novelas! Mini series , co- conductora de de los #mtvbrasil y varios mas!! Nada más que decir GRACIAS GRACIAS GRACIAS! Aquí les dejo estas hermosas fotos!! Gracias también a Jorge Saenz el fotógrafo que me dio este hermoso regalo 🎁

