BORJAN ODGOVORIO VULETIĆU NA NOVE UVREDE: Razumem da sam izbeglica, a sad znam i značenje reči - homofob!

Golman i kapiten Crvene zvezde, pogođen novim uvredama potpredsednika Partizana, reagovao je na društvenim mrežama:

foto: Starsport©

"Poturica, izbeglica, gastarbajter... sve te pojmove kojima me vređa "profesor" razumem, ali ove termine novijeg doba teško da mogu da razumem. Da li neko može da mi objasni termin i značenje reči "HOMOFOB"? Čitam da je značenje reči "HOMOFOB" u stvari prikriveni homoseksualac koji može težiti ka poslovnim pozicijama sa kojih može da posmatra mlada muška tela. Hm... i to je legitimno... Ali da se ne bavimo tim stvarima, važno je da mi u subotu slavimo TITULU, napisao je Milan Borjan u vidu odgovora Vladimiru Vuletiću, uz stih navijačke pesme "Pune tribine ludih navijača i baklje svetle, ceo sever gori...".

foto: Instagram

Podsetimo, potpredsednik Partizana na Instagram profilu okačio je deo svog intervjua za portal Butasport:

foto: Starsport©

"‚U istom danu u kom renomirana evropska sportska agencija donosi rezultat istraživanja po kojem je FK Crvena zvezda klub kojem je svirano najviše penala u Evropi, a iz FSS stižu najave o odlaganju uvođenja VAR tehnologije za 2022. godinu, ovaj, u dva derbija istumbani, kanadski reprezentativac na privremenom radu u Zvezdi najavljuje da će njegov klub i dalje biti šampion igrali oni dobar fudbal ili ne. Može mu se samo čestitati što nam je potvrdio modus operandi FSS, onog istog Saveza u kom je sin Zvezdana Terzića, Kostadin, član Komisije za uvođenje VAR tehnologije i član komisije za licenciranje koja dodeljuje licencu i klubu njegovog oca. Uz to, ovaj kanadski gastarbajter navodno da je ponosan na osvojenu šampionsku titulu koju je "sanjao kao dete". Budući da je 2016. godine izjavljivao da bi sve dao za Partizan i priliku da zaigra u njemu, na Borjana se samo odnose ove Simovićeve reči: "Ako je Turčin krvav do lakata, Srbin mora biti do ramena. Poturici niko ne veruje", zaključio je Vladimir Vuletić za portal Butasport.

foto: instagram

(Kurir sport)

Kurir