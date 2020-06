BIVŠI SUDIJA UZDRMAO SRPSKI FUDBAL: Pola arbitara sudi PO DIREKTIVAMA! Utakmice Radničkog su bile SKANDALOZNE!

Đurović je dao intervju za "Večernje novosti" potpuno otvoreno govorio o načinu na koji se deli "pravda" u srpskom fudbalu.

Podsetimo, Agencija CIES, koja je specijalizovana za statističke fudbalske analize, objavila e podatak da je Crvena zvezda evropski rekorder po broju dosuđenih penala u poslednje tri sezone, a u Top 10 se nalaze još dva srpska kluba - Radnički Niš i Partizan.

"Na prvi pogled, to pokazuje da se u Srbiji igra najbolji i najofanzivniji fudbal. Za nas koji ozbiljnije gledamo i pratimo naš fudbal, to pokazuje koliko mi klizimo nizbrdo što se tiče statusa, jer se do te mere favorizuju neki klubovi, da to nema smisla. Zato ne vidim ništa dobro u ovoj statistici, bojim se da fudbal nema smisla da se igra na ovakav način", rekao je Đurović, koji se potom posebno osvrnuo na dešavanja u niškom superligašu.

"Radnički je prethodne dve sezone bio favorizovan do te mere da je bilo skandalozno kakvih je bilo utakmica odsuđenih u njegovu korist. Ove godine se to nije desilo, nije bio u milosti", tvrdi Đurović.

Ovaj sudijski ekspert nije štedeo arbitre u našoj zemlji.

Nikad nismo imali ovoliko sudija koji sude po zadatku kao sad. Uvek su se favorizovali veliki klubovi širom Evrope, ali kod nas je skandalozno na koji način se to radi. Na našoj sudijskoj listi imate pedeset procenata arbitara koji su tu po zadatku došli, posle nekih obavljenih zasluga, koje nemaju veze sa njihovim kvalitetom. Takve forsiraju još u mlađim kategorijama, kasnije se priklanjaju onome ko ima veći uticaj.

Đurović tvrdi da je ova statistika pokazala je da sudije u Srbiji sude po direktivama i osvrnuo se na period kada je on bio u Sudijskoj komisiji.

"Bio sam član komisije i kada sam objašnjavao sudijama kako treba da se ponašaju, oni su mi odgovarali da bi to bilo pogubno za njih. Govorili su mi ako tako sudimo nema nam napretka."

Kurir sport/Novosti

Kurir