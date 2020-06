MIJATOVIĆA PITALI DA LI BI SE ODREKAO PARTIZANA, KAO PANTIĆ CRVENE ZVEZDE: Evo šta je odgovorio

Javno priznanje sportskog novinara Milojka Pantića da se odrekao Crvene zvezde, svog voljenog kluba, jer su čelnici istog sa ponosom dodelili dres Draganu Vasiljkoviću, kapetanu Draganu, iznenadila je Predraga Mijatovića.

Legendarni fudbaler Partizana i Reala, razgovarao je u Madridu sa članovima Međunarodnog udruženja stranih sportskih dopisnika i tom prilikom dobio pitanje o gestu Pantića.

- Jedino što mogu da kažem, i to znam, jeste da je Milojko Pantić pored svega što je napravio kao sportski novinar jako veliki zvezdaš. Ne znam postoji li veći fanatik Crvene zvezde od njega. Bez obzira na mišljenja koja postoje, mislim da on ne može da se odrekne Zvezde jer je to jače od njega. Jednostavno nemoguće. Kao i svi mi, koji imamo svoje klubove koje volimo od detinjstva, bez obzira na situaciju i rezultate, ili na politiku kluba koja se može voditi u nekom trenutku, svi smo fanatici svojih klubova. Pa ne verujem da se Pantić odrekao Zvezde, to mi se čini nemogućim poznavajući njega i njegov fanatizam prema klubu od ranih godina pa do danas. Može biti razočaran politikom kluba, može biti razočaran rezultatima, to je potpuno legitimno i normalno, i svi to mi imamo u sebi. Uvek želimo da naš klub bude najbolji, osvaja titule i slično. Puno puta se ne slažemo s politikom vođenja klubova koje volimo, ali da bismo ih se odrekli, to je nemoguće. Znam koliki je Pantić zvezdaš i koliko voli Crvenu zvezdu - rekao je Mijatović.

Na pitanje da li bi se on odrekao Partizana, Budućnosti ili Reala, za koje je nastupao, Mijatović odgovara:

- To je nemoguće. Ponavljam, ja u određenom trenutku mogu da se ne složim s politikom kluba. Apsolutno. To je legitimno. Ali to je ipak nešto što je u tebi, što nosiš iz detinjstva, pa je nemoguće napraviti tako nešto. To je kao kada imate decu pa vas u određenom trenutku života dete razočara. Možete biti ljuti, nezadovoljni, ali nikako se ne možete odreći svog rođenog deteta. Gledam tako na te stvari jer je fudbal toliko popularan sport i toliko fanatičan da kada jednom uđete u tu sferu jednostavno je nemoguće odreći se toga - završava Mijatović.

Kurir sport

Kurir