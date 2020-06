DA LI JE KRISTIJANOVO VREME PROŠLO? Ronaldo NAJGORI na terenu, totalno VAN FORME! Završava sa OZBILJNIM fudbalom?

Juventus ga plaća 30 miliona evra po sezoni, plus ima određeni bonus na dodatne prihode kluba od dresova i premija.

U porazu Juventusa na penale od Napolija u finalu kupa Italije Ronaldo je proglašen za najgoreg igrača.

Italijanski mediji smatraju da je Kristijano glavni razlog zašto Sari ne može da nametne igru koju bi hteo.

foto: Profimedia

Protiv Milana ga je napokon stavio na "devetku", ali Kristijano je bio slab.

Najpre se mislilo da je to zbog toga što ne želi igrati srednjeg napadača. Ali još slabija partija protiv Napolija pokazuje da je Portugalac potpuno izvan forme.

Igrao je na omiljenoj poziciji levog krila, ali tu su još više do izražaja došli njegovi aktuelni limiti. Ronaldo je, naime, vidno sporiji nego što je bio.

Dali je to samo trenutno ili 35-godišnji Portugalac više ne može držati visok nivo igre?

Zaintrigirala je izjava jednog od njegovih najboljih fudbalskih prijatelja, Nanija, koji je izjavio da mu se Ronaldo povjerio da namerava da u američki MLS. Verovatno ne do leta 2021. godine, do kada ima ugovor s Juventusom, ali to je jasan signal da Kristijano razmišlja o kraju karijere u elitnoj evropskoj konkurenciji.

foto: AP /Andrew Medichini

Druga zvezda padalica finala Kupa Italije bio je Paulo DIbala. Zamerili su mu mnogi, u klubu i javnosti, što je u medijima prebacio Juventusu da su ga se hteli rešiti u zimskom prelaznom roku, pa sada traži novi i poboljšani ugovor.

U Rimu je Dibala bio statičan i spor, kao i ceo tim Juventusa uostalom, još je i promašio prvi penal.

Baš zbog penala novinari prebacuju Ronaldu što nije nakon Dibale uzeo da šutira i pogotkom vrati mir ekipi, već je hteo peti da izvede penal i reši utakmicu tako da on bude heroj.

Na taj način je prema Italijanima stavio sebe ispred kolektiva.

Kurir sport

Kurir