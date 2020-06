OTKRIVAMO DETALJE TUČE U VUKOVARU IZMEĐU GROBARA I BBB: Sukob je pripreman danima, a policija sve znala! VIDEO

Šest osoba je povređeno, a 17 privedeno u tuči koja se desila u Vukovaru u četvrtak oko 18 časova.

Sukob se odigrao u ulici Venac Kneza Branimira u blizini ugostiteljskog objekta koji se tamo nalazi, a u kom je bilo desetak mladića srpske nacionalnosti koji su tu sedeli i nekoliko sati pre samog događaja. Do sukoba je došlo oko 19 časova, a kako navodi policija sukobilo se dvadesetak pripadnika dve navijačke grupe, odnosno Bed Blu Bojsi i Grobari.

Prema dostavljenoj dopuni jučerašnjeg saopštenja policija navodi da je do sada u Policijsku stanicu Vukovar privedeno 18 učesnika tuče i da se intenzivno traga za još njih nekoliko.

– Među privedenima je 14 učesnika iz Vukovara, te po jedan iz Gaboša, Borova, Markušice i Zagreba. Učesnici tučnjave su životne dobi od 18 do 46 godina. Kako smo u prethodnoj informaciji naveli da je sukob za posledicu imao povređivanja učesnika, raspolažemo činjenicom da su telesno povređeni dva 20-godišnjaka, 26-godišnjak, 29-godišnjak, 31-godišnjak i 46-godišnjak, svi iz Vukovara, te 30-godišnjak iz Gaboša. Nemamo službene informacije o prirodi i težini povreda. Uviđaj na mestu događaja je rasvetlio određene pojedinosti o sukobu pri čemu smo pronašli i razna priručna sredstva (drvene i metalne palice) koja su učesnici tučnjave koristili pri fizičkom obračunu – navedeno je u policijskom saopštenju.

Da je policija znala da se nešto sprema potvrđuje i prisustvo dvojice policajaca u navedenom ugostiteljskom objektu koji se nalazi u blizini mesta događaja. Prema saznanjima koja su u međuvremenu prikupili novinari portala srbi.hr policajci su zatečene u kafiću na to i upozorili te su sa njima proveli više od sat i po vremena odnosno sve do početka samog sukoba.

Od nekoliko aktera samog događaja, pomenuti portal je saznao da su, budući da su upozoreni da se na njih sprema napad, odlučili da kafić napuste u grupi i da je odmah po njihovom izlasku iz objekta na njih potrčala grupa od desetak BBB-a naoružanih palicama i raznim drugim hladnim oružjem. I oni su potrčali prema njima kako bi se sukobili na otvorenom, a ne u samom kafiću. Dvojica policajaca su sve nemoćno posmatrala, ali je u momentu kada su pokušali da ih zaustave od strane jednog Bojsa palicom napadnut čak i jedan od njih, ali nije došlo i do povređivanja.

Sukobi su, prema rečima sagovornika, počeli još u utorak.

– Sve je počelo još u utorak kada su BBB u Vukovaru napali jednog mladog momka iz Borova koji ima možda 18 godina. On je bio u društvu jednog Hrvata koji je takođe napadnut jer je bio s njim. Tada su oni preko njih dvojice pretili svim Srbima koje znaju da će ih prebiti. Imali su i dva noža. U sredu su viđeni kako se okupljaju u jednom kafiću u Borovu naselju u kojem često budu, a u gepeke dva auta spremali su palice. Bilo ih je deset, a nakon toga vozali su se po gradu i tražili Srbe. Odvezli su se u sred bela dana do silosa u Bršadinu gde su čekali nekog njima poznatog Srbina sa palicama i maskama. Sve to je kulminiralo juče kada se igrom slučaja više nas okupilo u kafiću u kojem se najviše i okupljaju Srbi – tvrdi jedan od sagovornika.

Prema rečima sagovornika incidenti u Vukovaru traju već duže vreme, a gotovo u pravilu u njima uvek učestvuju članovi lokalnog udruženja navijača zagrebačkog Dinama. Sa druge strane su uvek lokalni Srbi, među kojima ima i navijača, ali i onih koji se sa njima samo druže.

– Oni su pre više od dve godine osnovali to svoje udruženje i od tada kreću napadi na lokalne Srbe. Nedavno su jurili automobilima jedan auto u kojem su bile dve devojke jer su prepoznali da je u njemu jedan Srbin koji se njima ne sviđa. Mi nemamo više normalan život jer većina nas koji idemo na utakmice ne možemo više slobodno da šetamo gradom, a da se na nas ne zaleti neki auto pun maskiranih BBB-a. Najgore je što napadaju i maloletnike, a ne samo nas. Oni su i za vreme Korone bili u Crvenom krstu kao volonteri koji pomažu starijim osobama, a u gepeku su držali palice i tako maskirani jurili Srbe po gradu – ističe jedan od ovih mladića.

