KO JE IGRAČ KOJI UDARA PARTIZANOVOG FUDBALERA PESNICOM U GLAVU: Vujačić se oglasio: KUKAVICE, nek ti je na čast (VIDEO)

Izveštaji kažu da je najdeblji kraj u gužvi izvukao fudbaler Partizana Igor Vujačić, koji je dobio udarac pesnicom u glavu od jednog igrača Vojvodine. Uprkos svemu, podignutoj temperaturi i uzburkanim stratsima dan posle duela na Karađorđu, Podgoričanin poručuje:

- Sportski sam došao da smirim već uzavrele strasti, kojih je bilo tokom čitave utakmice, kako ne bi došlo do još večeg incidenta. Ali, da onako kukavički iz gužve dobijem udarac u glavu, to može samo da ide na obraz i čast osobi koja je to uradila. Svi dobro znamo šta se dešavalo, videlo se i na ekranu, ali izgleda da nemamo svi iste motive. Moji motivi i mojih saigrača su isključivo sportski i zato nas to neće omesti da u sredu igramo fudbal, pokažemo snagu na terenu i borimo se da podignemo pehar Kupa - rekao je Vujačić za Kurir.

Nije mladi štoper jedini koji je imao primedbe na ponašanje druge strane.

Ovaj derbi Partizana i Vojvodine nije prošao bez uvreda grobara na račun Nenada Lalatovića, a on im je pre odgovora pred medijima pokazao srednji prst.

- Razveden sam, ovo je 21. vek i nema razloga da mi vređaju bivšu ženu. Ona nije više moja žena, iako smo u dobrim odnosima. Ako se prekida utakmica zbog vređanja drugih ljudi, tražim da se prekine i kada mene vređaju. Valjda sam zadužio toliko srpski fudbal - poručio je Lalatović.

foto: @starsport

Nakon utakmice u zapisnik delegata su zbog učešća u incidentu ušli sekeretar stručnog štaba Vojvodine Dragomir Vukićević, trener golmana Milan Jovanović i rezervni fudbaler Đorđe Đurić, dok su iz partizana zapisani kapiten Milan Smiljanić i Igor Vujačić.

Na snimku se vidi da je u stvorenu gužvu uleteo Vujačić i da ga je jedna fudbaler Vojvodine sa zelenim markerom udario u glavu od čega se on zateturao. Posle zadatog udarca igrač se povukao iz gužve, dok su Vujačića ostali počeli da smiruju kako se incident ne bi još više razbuktao.

Kurir sport

Kurir