SAVO JE NA RADARU KRISTAL PALASA! Đani Ćurčić otkrio: Ma kakva Aston Vila, to je bila samo laž! VIDEO

"Stiv Staunton, jeeeeee... Kak'a je to pijandura, ouuuu...". Djani Curcic u novoj epizodi Mojih TOP 11. Tekst na @mondorssport , video snimak u opisu profila.

A post shared by Nebojša Petrović (@nebojsa_petrovic_10) on Jun 23, 2020 at 4:19am PDT