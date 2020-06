KLUB ŽELI DA GA ZADRŽI PO SVAKU CENU: Kampl produžio ugovor sa Lajpcigom do 2023. godine (FOTO)

Fudbaler Lajpciga Kevin Kampl produžio je ugovor sa tim nemačkim klubom do juna 2023. godine.

Kampl je došao u Lajpcig 2017. godine iz Bajera iz Levrkuzena, a ugovor mu je isticao na kraju ove sezone. ; On je ove sezone imao problema sa povredama, odigrao je šest utakmica u svim takmičenjima, od kojih tri kao starter, zbog problema sa skočnim zglobom pre nego što je sezona prekinuta zbog pandemije korona virusa. Pauzu je iskoristio za oporavak, pa je otkako je Bundesliga nastavljena šest puta bio starter, postigao je gol i imao je dve asistencije.

foto: Profimedia

"Uprkos povredi, klub je jasno stavio do znanja da želi da me zadrži i mislim da sam to opravdao otkako sam se vratio iz povrede. Izuzetno sam srećan što sam produžio ugovor, moja porodica se lepo snašla u Lajpcigu. Radujem se izazovima, čeka nas mnogo posla i želeo bih da igram važnu ulogu kao iskusan fudbaler u mladom i veoma ambicioznom timu", rekao je 29-godišnji Kampl.

Kampl je rodjen u Nemačkoj, ali je nastupao za Sloveniju, odakle su mu roditelji. Za slovenačku reprezentaciju je od 2012. do 2018. godine odigrao 28 utakmica i postigao dva gola.

Za Lajpcig je do sada odigrao 89 utakmica, postigao šest golova i imao je 15 asistencija.

(Beta)

Kurir