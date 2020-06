Zajedno smo pevali i spremali se za proslavu! Zbog tadašnjih okolnosti, video nije pušten. Danas smo dobili lepu vest - da je naš @savicvujadin OZDRAVIO😀💪, tako da se vraćamo pesmi, a vama ostavljamo da uživate u videu!🔝🔴⚪️ #crvenazvezdafk #fkcz #czv #zvezda #zvezdaježivot

