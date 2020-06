PARTIZAN I ZVEZDA IMAJU PODRŠKU SUDIJE! LIGA NIJE KVALITETNA KAO 1. NHL: Vošin Hrvat pun utisaka posle trofeja Kupa

Fudbaleri Vojvodine posle penala slavili su nad Partizanom u finalu Kupa Srbije i dokopali se trofeja, što je bio povod da Slavko Bralić govori za hrvatske medije.

"Uh, presrećni smo, popila se i koja čašica više, j*biga, ne osvaja se trofej u Srbiji pored Zvezde i Partizana svaki dan", rekao je odmah na počeku razgovora za 24sata.hr Bralić, a onda i dodao:

"Nije to bio neutralni teren, bilo je navijača Partizana. Celu utakmicu su vređali našeg trenera Nenada Lalatovića jer je dete Zvezde. Nije mu smetalo, on voli negativnu energiju as tribina da preusmeri na nas na sebe. Lalatović je sjajan čovek, stručnjak i motivator", opisao je Bralić i nastavio:

"Ja u Srbiji nisam imao nikakvih neugodnosti, a jedini sam hrvatski fudbaler ovde. Klub je sređen, finansije uredne, a uslovi fantastični, imam ugovor do sledećeg leta", otkrio je Hrvat i osvrnuo se na stanje u srpskom fudbalu.

"Teško je u Srbiji, Zvezda i Partizan imaju podršku sudije. Liga nije kvalitetna kao 1. HNL jer ima više klubova, pa se kvalitet malo razvodni, ali ima i ovde, kao uostalom i na celom Balkanu, puno sjajnih igrača", rekao je Bralić.

