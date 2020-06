PREDRAG KON KRITIKOVAO SPORTSKE MANIFESTACIJE: Jasno je da je odgovoran organizator (FOTO)

Što se sportskih događaja tiče, Kon ističe da su tu mere i te kako na snazi i i da se logično postavlja pitanje ko je odgovoran.

"Jasno je da je odgovoran organizator. Kada su utakmice u pitanju, tu je jasno rečeno da je 5.000 ljudi gornja granica. Tu ide kritika da to nije trebalo dozvoliti, ali to je na otvorneom, a kada je bio derbi Partizana i Zvezde, jesmo imali povećanje, ali još nije bilo tako jasno kao sada", rekao je on i dodao da je od "502 slučaja u Beogradu samo je jedan rekao da je bio na stadionu".

foto: @starsport

Govoreći o eventualnom uvođenju drastičnih mera, Kon dodaje da se ne očekuje da one budu uvedene tokom leta kada je smanjeno prenošenje virusa, za razliku od jeseni i zime.

Kon, ipak, ne veruje da će novi pik ili talas korona virusa dostići nivo kao na početku akvitnosti.

foto: Profimedia

Očekuje nas dug period borbe sa korona virusa i završiće se stvarenjm kolektivnog immuiteta, što će trajati par godina ili vakcinacijom, naveo je on i dodao da je sada najvažnije savesno ponašanje ljudi.

"Poslednja mera je da 14 dana bude policijski čas za sve i onda nema zaražavnja, ali tokom leta to ne može da se očekuje i zato je važno odgovorno ponašanje na duže staze", poručio je Kon.

(Tanjug)

Kurir