OD KNINA PREKO KARABURME DO LEGENDE! FSS rekao poslednje ZBOGOM Iliji Petkoviću! FOTO

IN MEMORIAM: Илија Петковић (1945-2020) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Тужна вест за Србију и српски фудбал. Преминуо је Илија Петковић, велики човек, легендарни играч, репрезентативац, затим тренер и селектор, који је нашем фудбалу дао много и оставио неизбрисив траг. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Фудбалски савез Србије изражава најискреније саучешће породици и пријатељима Илије Петковића. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Петко, почивај у миру. Нека ти је вечна слава. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #IlijaPetkovic | #FSS

