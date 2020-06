ĆIRO OPET UZ SVOG VOLJENOG MILORADA: Hrvatska legenda rizikuje da ponovo bude proglašen za ČETNIKA! VIDEO

Pored svih hrvatskih stranaka opet će se pojaviti lista SDSS, koju će predvoditi Milorad Pupovac pod sloganom "Budi ono što jesi, poštuj ono što nisi".

Za ovu priliku SDSS je objavio jedan spot, na kojem se pored Pupovca našao i legendarni hrvatski stručnjak, trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, koji je u martu, posle zemljotresa u Zagrebu za Kurir pričao baš na temu svog prijateljstva sa Pupovcem.

- Sad mi postaje jasno zašto je moj prijatelj Milorad Pupovac odlučio da uzme prostorije svoje stranke u mojoj zgradi. Kad je čuo gde sam, i on je došao tu, pa je jednom čak morao da me vadi iz lifta. Ja se zaglavio, a inače sam klaustrofobičan, pa kad je čuo da lupam i psujem ko lud, on je prvi dotrčao da mi pomogne. Baš smo dobri, često popijemo kafu.

Prošle godine Ćiro je podržao SDSS u kampanji za evropski parlament.

- Sportista ne može biti šovinista. On ima jednu dimenziju internacionalnu. I oni su kroz istoriju pokazali da su mirili i one kojima se činilo da su nepomirljivi. Meni jako smeta da nismo svi zajedno humani i solidarni jedni prema drugima, bez obzira kakve smo veroispovesti i kakve su doktrine - rekao je Ćiro za Radio Slobodna Evropa.

Na pitanje kako objašnjava da se na stadionima i dalje šire poruke mržnje, Blažević je rekao:

- Pa protiv toga se ja borim! Protiv toga! Ja ne mogu više ulicom proći. Ja sam i četnik i Draža Mihajlović ali meni to ne smeta. Ja sam napravio svoju patriotsku dužnost da upozorim sve one nespretne i nesvesne da se tako ne živi u civilizovanom svetu. To nisu sportisti koji su na terenu. Nego, čujte, ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za celi život.

foto: Profimedia

- Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svetla na Marakani. Godina 1996, '97. I zamislite šta se dogodi. Ja sam se u jednom času, kao i svi, prepao da je to neka zavera. U tom trenutku, svi igrači reprezentacije srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plačem. Dođe policija, kaže mi smo određeni da vas čuvamo. Ja ih teram, ne treba mene niko čuvati, nema opasnosti. To su sportisti.

Kurir sport/ D. P.

Kurir