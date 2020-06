MNOGIM VELIKANIMA JE DAO GOL, A SVE JE POČELO OD SRPSKOG KLUBA! Azar je probio led protiv tima koji VIŠE NE POSTOJI!

Verovali ili ne, svoj prvi pogodak u evropskim takmičenjima Eden Azar je postigao protiv ekipe Sevojna. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bilo je to sada već davne 2009. godine u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Na stadionu Partizana u Beogradu, Lil je slavio sa 2:0, a drugi gol je bio delo sadašnjeg fudbalera Reala iz Madrida.

