HOLIVUDSKA PRIČA! Kako je Rakitić poludeo za zanosnom KONOBARICOM! 30 puta ga je odbila, ali DEČKO JE BIO UPORAN! FOTO

Supruga Ivana Rakitića, Rakel Mauri, svojim fantastičnim izledom izazva veliku pažnju javnosti. Pelepa Španjolka izazva ogromno oduševljenje svakom objavom na društvenim mrežama, a provokativnim fotkama neretko baci u trans svoje mnogobrojne fanove.

Rakel i Ivan su u srećnom i skladnom braku od 2013. godine, a nedavno su proslavili svoju sedmu godišnjicu braka.

Ljubavna priča hrvatske fudbalske zvezde Ivana Rakitića i njegove supruge Rakel Mauri mnoge je ostavila bez daha. Sudbina ih je spojila na neverovatan način...

Rakitić je u svojoj životnoj ispovesti za "The Players Tribune" otkrio kako je upoznao ljubav svog života.

"Imam holivudsku priču, pravu romantičnu komediju, koja je zapravo stvarna. Počinje sa jednim Hrvatom koji ulazi u bar... Bilo je to 2011. godine, imao sam tada 21 godinu. Doputovao sam u Španiju relativno kasno, oko 22 časa. Došao sam kako bih narednog jutra potpisao ugovor sa Seviljom. Bili su zakazani medicinski pregledi i potpisivanje ugovora. Moj stariji brat Dejan je putovao sa mnom. Kad smo stigli do hotela, imali smo večeru sa nekim ljudima iz kluba. Bio sam baš nervozan tokom večere, znao sam da ne mogu odmah zaspati, pa sam zamolio brata da odemo negde na piće. To mi je promenilo život", ističe Rakitić i nastavlja priču:

"Žena koja je tada radila u hotelskom baru bila je ... Vauuu. To je deo filma u kom sve ide usporeno, razumete? Bila je prelepa. Rekao sam sebi 'OK, Sevilja, uh, jako mi se sviđa ovo mesto'. Nisam joj mogao reći ništa osim 'Zdravo' jer nisam znao ni reč španskog jezika. Govorio sam nemački, engleski, italijanski, francuski i hrvatski, ali ne španski. Bilo mi je grozno zbog toga".

Bila je to ljubav na prvi pogled...

"Pogledao sam preko bara i rekao 'Vidiš li našu konobaricu? Igraću ovde za Sevilju i oženiću tu ženu'. Brat je počeo da se smeje. Mislio je da se šalim".

Rakel nije odmah pala na njegov šarm.

"Tražio sam kuću u Sevilji i svakog jutra išao do hotelskog bara kako bih popio kafu i sok, ali i da vidim prekrasnu konobaricu. Sve što sam znao o njoj bilo je da se zove Rakel. Ona nije znala engleski, a ja nisam znao španski", otkriva Rakitić i priznaje da je zbog nje pio toliko kafe da je to delovalo smešno.

Između 20 i 30 puta zvao lepu konobaricu da izađe sa njim, ali ona nije želela da pristane.

"Jednog dana Rakel mi je konačno objasnila zašto ne želi da izađe sa mnom. Ti si fudbaler, rekla je, već sledeće godine ćeš možda otići u drugu državu. Žao mi je, ali ne. Pomislio sam, sigurno me videla kako igram pa misli kako neću biti previše dobar i Sevilja će me prodati na leto. Zbog toga sam počeo jako da treniram kako bi se ustalio u startnoj postavi. Trebalo mi je sedam meseci da je ubedim da izađe sa mnom. 27. januara sam stigao, a 20. avgusta sam dobio SMS: U baru je sa sestrom na piću! Ne radi! Ko je poslao poruku, ne želim da kažem... Bio je to naš privi izlazak", seća se romantični Ivan.

Ivan i Rakel su u srećnom braku od 2013. godine i imaju dve ćerkice.

Kurir sport

Kurir