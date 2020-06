PRIČAO SAM KAMERUNCIMA O PARTIZANU! Maki Banjak otkriva: Brat je kriv što sam došao u Beograd!

Najnovije pojačanje crno-belih, Maki Banjak, u razgovoru za slovenačke medije otkrio je kako jedva čeka da zaigra fudbal u Srbiji, ali i to ko je glavni ''krivac'' za transfer u Partizan.

- Moj mlađi brat je proveo pet godina u Srbiji, u različitim klubovima, i objasnio mi da je nivo fudbala bolji nego u Sloveniji. Takođe mi je rekao i da se igra više na snagu. Pored lepe atmosfere vidim i da Srbi mnogo više žive za fudbal.

- Gledao sam beogradski derbi pre nekoliko dana i atmsofera je bila luda. Pomislio sam, tamo želim da igram fudbal, upravo pred tim navijačima. A navijači Partizana su vatreni - izjavio je Banjak.

Kamerunac, koji je ponikao u čuvenoj Barseloninoj školi naglašava kako ga je Partizan dugo želeo.

- Više od godinu dana su me pratili i želeli. Nisam odmah mogao da promenim klub, ali su navijači bili strpljivi. Otkako je transfer obelodanjen, navijači me opsedaju na društvenim mrežama. Ne mogu svima da stignem da odgovorim. To su male stvari, ali nekome baš puno znače i teraju ga da bude bolji.

- Kada ljudi dođu na stadion oni žele da uživaju, ali i da vide igrače koji ginu za svoj klub. Obaveza fudbalera je da izađe na teren i da sve od sebe kako bi posle toga mogao da pogleda u oči svakoga. Nećemo pobediti svaku utakmicu, ali ćemo u svaku ući sa pobedničkim duhom - obećava Grobarima Banjak.

Kamerunac ima i jasan cilj u nastavku karijere.

- Ne idem u Srbiju da bih se tamo zadržao. Idem korak po korak, a imam visoke ciljeve. Znam da mogu da igram na top nivou, dosta toga sam žrtvovao u karijeri i verujem u sebe. Znam da će sve ispasti dobro, ali znam i da na tom putu neće biti lako - poručio je Maki Banjak.

