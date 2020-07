CRVENO-BELI TRLJAJU RUKE! Vrtoglavi rast cene Zvezdinih bisera!

Na osnovu procene specijalizovanog sajta „Transfermarkt“, naši biseri - Željko Gavrić i Veljko Nikolić nalaze se u vrhu fudbalera po procentu rasta cena u odnosu na period jul 2019 - jul 2020.

Crvena zvezda je tokom proleća ukazala priliku Nikoliću i Gavriću, momcima koji su fenomenalnim odnosom prema dresu, ali i sjajnim partijama na terenu, vratili to višestruko. Nije to prošlo nezapaženo evropskoj javnosti, pa se Gavrić našao i među sto kandidata za osvajanje nagrade „Zlatni dečak“, a i o njemu i o godinu dana starijem kolegi iz veznog reda se govori kao o fudbalerima koji su potencijali za velika dela.

Naravno, treba uzeti u obzir da je „Transfermarkt“ sajt koji daje okvirne procene, ali je činjenica dasu talentovani fudbaleri, koji su ponikli u našoj Omladinskoj školi, pokazali ogroman napredak u prethodnoj sezoni.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Gavrić se po „skoku“ nalazi na visokom dvanaestom mestu. Procena njegove tržišne vrednosti u ovom trenutku je tri miliona evra, što je za 5900.0 % više u odnosu na ono kolika je bila pretpostavka da je vredeo pre samo dvanaest meseci. Tada je bio procenjen na svega 50 hiljada evra, a fudbaler koji je posle fenomenalne polusezone u Grafičaru, dobio šansu u Crvenoj zvezdi, na 11 mečeva postigao je gol i zabeležio dve asistencije.

Nikolić je dvadeseti, a pretpostavka njegove vrednosti je dva miliona evra. On je pre godinu dana bio procenjen, kao i Gavrić, na 50 hiljada evra, a sada se to povećalo za 3900.0 % u odnosu na tad. On je tokom ove sezone na 12 mečeva postigao gol i asistirao.

Naravno, Zvezdini biseri u ovom trenutku, u praksi, vrede mnogo više, kao što je to bio i slučaj pre godinu dana, kada nisu bili toliko poznati svetskoj javnosti. Ipak, da poseduju kvalitet i potencijal, to nije sporno.

Među igračima kojima je po procentu najviše porasla cena su takođe neke od budućih zvezda evropskog i svetskog fudbala: Seržinjo Dest (Ajaks), Edmond Tapsoba (Leverkuzen), Markos Paulo (Fluminense) i mnogi drugi.

Kurir sport

Kurir