ZIDAN PRED NASTAVAK ŠAMPIONSKE TRKE: Još ništa nije gotovo!

"Moja uloga je da kažem da još ništa nismo osvojili. To je realnost. Sve dok se sezona ne završi, dok i matematički ne postaneš šampion, nisi završio. I ja sam bio igrač, prošao sam kroz tu situaciju, iskusio to. To što smo napravili tri, četiri dobra rezultata, nije završeno", rekao je Zidan.

Real će u četvrtak igrati na svom terenu protiv Hetafea i ako pobedi steći će četiri boda prednosti nad Barselonom, koja je sinoć odigrala nerešeno 2:2 protiv Atletiko Madrida.

"Kada smo na terenu želimo da pobedjujemo u svim utakmicama. Ostalo je da odigramo još šest, znači da je u igri još 18 bodova. Imamo bod više, ništa više. To ne znači ništa. Mi smo na pravom putu, ali tako moramo da igramo do samog kraja. Nema viška samopouzdanja, dobro znam šta je ovo i igrači vrlo dobro znaju da ništa još nisu osvojili", naveo je Zidan.

Utakmicu će najverovatnije propustiti Eden Azar, a u ekipu su se vratili srpski fudbaler Luka Jović i Lukas Vaskes.

Kurir sport / Beta

Kurir