NISI ZASLUŽIO DA BUDEŠ ŠAMPION, TI SI OBIČAN GLEDALAC: Trener žestoko isprozivao Šaćirija! (FOTO)

Rosini smatra da Đerdan ne može da se raduje tituli u Premijer ligi jer je nije ni zaslužio. Pri tome misli na mizeran učinak reprezentativca Švajcarske na terenu, pošto je u igru ulazio samo na šest mečeva ove sezone.

- Đerdan nije šampion. Sa sigurnošću možemo da kažemo da nije ostavio nikakav trag u ekipi koja je napravila podvig posle 30 godina. Recimo da je bio gledalac sa najboljim mestom na stadionu. I za to je dobijao milione. Sve to me je nagnalo da shvatim da se nije trudio kako treba. Naravno, njegov bankovni račun je znatno porastao, ali ne znam ko će ga se setiti za 10 godina - bio je oštar Rosini u izjavi za Tio.

Šaćiriju ugovor ističe u leto 2023. godine, ali se priča da bi već sada mogao da napusti Enfild Roud.

