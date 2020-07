Lepe vesti i danas! @dusan.jovancic29 nam javlja da je negativan na koronu.💪 Srećni smo što su se naši šampioni oporavili.☺️ #crvenazvezdafk #fkcz #czv #zvezda #zvezdaježivot

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Jul 5, 2020 at 4:31am PDT