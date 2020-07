IGRAO BEZ PLUĆNOG KRILA, A NIJE NI ZNAO! Bivši VATRENI prošao kroz PAKAO da bi danas bio najbolji strelac u Sloveniji!

U velikom intervjuu za "Večernji list" sadašnji član Olimpije iz Ljubljane otkrio je kako je pre osam godina imao saobraćajnu nesreću u kojoj je doživeo tešku povredu grudnog koša.

"Igrao sam 2017. godine za ruski Tosno i doktori su otkrili da sam živeo i igrao četiri ili pet godina s jednim plućnim krilom! Kasnijom rekonstrukcijom došli smo do zaključka da mi se to dogodilo zbog jedne saobraćajne nesreće koju sam davno sa suprugom imao na autoputu. Tada nisam pojma imao šta se dogodilo, mislio sam da sam dobio udarac i da je to to, ali pokazalo se da sam ostao bez dela pluća i da se tu skupio vazduh", priča Vukušić.

Lekari smatraju da je iz tog razloga hrvatski fudbaler pravi medicinski fenomen.

"Doktor u Rusiji koji me operisao rekao mi je da sam svojevrsni fenomen, da je sa time i običnom čoveku teško da živi, a kamoli sportisti", ističe hrvatski napadač i dodaje:

"Bilo mi je zaista teško da igram, pogotovo u letnim mesecima kada je bilo vruće. Brzo sam se umarao, osećao malaksalost, a nisam znao zbog čega je to tako. Doktor mi je takođee rekao da se s time gubi i na koncentraciji, nemate kiseonika u mišićima... Nije mu bilo jasno kako sam godinama mogao tako da igram fudbal".

"Tada je preda mnom bila odluka hoću li se boriti ili prekinuti karijeru. Seo sam sa svojom porodicom i dogovorio se da nastavljam. Operisan sam, imao pauzu od pet-šest meseci i u tom razdoblju pomogli su mi veera u Boga, molitva i porodica. Sad sam zdrav i, sudeći prema ovoj sezoni, spreman za velike stvari", podvukao je Vukušić.

Trenutno sa Olimpijom korača ka novoj tituli šampiona Slovenije, a Vukušić je prvi strelac lige sa 22 postignuta gola.

