LEGENDA CRVENO-BELIH PUCA OD OPTIMIZMA! Đurovski: Biće Zvezda još bolja!

Legenda Crvene zvezde i bivši šef stručnog štaba Boško Đurovski u razgovoru prethodnoj sezoni crveno-belih, pohvalio dosadašnji rad Mitra Mrkele i Dejana Stankovića, a izneo je mišljenje i o drugačijem sistemu kvalifikacija za Ligu šampiona.

- Sjajna sezona je iza Zvezdinog prvog tima. Igrati dva puta zaredom Ligu šampiona i ostvariti pobede u njima je ogroman uspeh. Takođe, osvojili smo i treću uzastopnu titulu prvaka države i time dodatno podigli lestvicu. U Kupu moramo bolje to je svima jasno, ali ne možemo reći da je zbog toga ova sezona bila loša, naprotiv, pružali smo odlične partije, rasli iz utakmice u utakmicu i verujem da ćemo i sledeće godine biti još bolji – počeo je Đurovski.

Legenda Crvene zvezde pohvalila je rad sadašnjeg sportskog direktora Mitra Mrkele, koji je nedavno produžio ugovor na još tri godine.

- Iz mog ugla i načina na koji pratim i gledam na fudbal, Mitar Mrkela je odradio sjajan posao do sada. Kada je došao sastavio je sjajan tim, zajedno sa upravom i trenerom. Iz godine u godinu tim je bio sve bolji, tako da verujem da će tako biti i u nastavku. Sa njim na čelu sportskog sektora smo ostvarili odlične uspehe. Sva podrška za Mrkelu, on je veliko ime našeg fudbala i naše Crvene zvezde.

Đurovski ne krije da će Zvezdi, u kvalifikacijama koje predstoje, biti još teže da se plasira u Ligu šampiona.

- Iskren da budem, ne sviđa mi se kako će izgledati put ka Ligi šampiona. Po jedna utakmica uz žrebanje domaćinstva, sve to proći biće pakleno teško. Ipak, mi smo Crvena zvezda i verujem u tim. Ligu šampiona igraju vrhusnki timovi koji imaju tradiciju iza sebe, a mi tu svakako pripadamo. Pokazali smo mnogo puta da smo najjači kad je najteže, tako da očekujem da ponovo igramo evropsko takmičenje.

Bivši strateg našeg kluba zna kolika je čast, ali i odgovornost biti na klupi crveno-belih. Upravo zato, ima samo reči hvale za sadašnjeg šefa stručnog štaba Dejana Stankovića.

- Doneo je posebnu emociju i energiju ekipi. Raduje me kako sve to izgleda na terenu, Dejan ima jasnu viziju kako sve to treba da izgleda. Takođe, vidi se da ova ekipa, uz dva-tri kvalitetna pojačanja, može da ponovi uspeh iz sezone koja je za nama. Tu pre svega mislim na igranje grupne faze evropskih takmičenja, dok u domaćim takmičenjima očekivanja su uvek najviša, a to je svakako dupla kruna – podvukao je Boško Đurovski.

