SUSRET VELIKANA: Sve što treba da znate o meču Milana i Juventusa

Rivalstvo dva najtrofejnija fudbalska kluba na “Čizmi” smatra se klasikom italijanskog fudbala. Pored mečeva Juventus – Inter i Milan – Inter, utakmica Juventusa i Milana prava je poslastica za sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svetu. Jednom rečju – okršaj šampiona.

Od izbacivanja Juventusa u drugu italijansku ligu 2006. godine, Inter je jedini italijanski klub koji je odigrao svih 88 sezona u prvoj ligi. Juventus je klub sa ubedljivo najviše nacionalnih titula (37, a zvanično 35), a prate ga gradski rivali - Milan (18) i Inter (18, jedna administrativnim putem). Juve je i rekorder po broju uzastopnih titula, osam (u periodu 2012–2019), a na odličnom je putu i da ove sezone nastavi uspešan niz. U prošlom kolu upravo je Milan zabeležio ubedljivu pobedu (3:0) u meču protiv Lacija, najvećeg i jedinog konkurenta Juventusu za osvajanje titule ove sezone. Tako je poraz na domaćem teneru dodatno udaljio “lacijale” koji osam kola pred kraj šampionata imaju sedam bodova manje u odnosu na “staru damu”.

S druge strane, Juve je slavio u torinskom derbiju (4:1) i tako još jednom potvrdio da će titula teško da menja vlasnika. Duel je obeležio rekorder Đanluiđi Bufon (sa 648 utakmica pretekao Paola Maldinija kao igrač sa najviše nastupa) i prvi pogodak Kristijana Ronalda iz slobodnih udaraca u italijanskom šampionatu.

Ipak, može li Milan da napravi savršenu “zapršku” za finiš sezone? Ukoliko danas savlada Juventus, stanje na tabeli bi ponovo bilo interesantno, a svako naredno kolo neizvesno. Međutim, šta kaže tradicija?

Međusobni dueli ovih timova više su se završavali u korist ekipe Mauricija Sarija. Juventus I Milan su do sada odigrali 61 utakmicu. Crno-beli su slavili na 20 mečeva, 18 je završeno nerešenim ishodom, dok su “rosoneri” zabeležili 13 pobeda. U proseku se postizalo više od dva gola po meču, a sudeći po poslednjim rezultatima i kvotama najboljih domaćih kladionica i danas se očekuju golovi. Kompletnu sportsku ponudu možete pogledati OVDE.

Postoji i jedna kratka istorija o nazivu “Derby d’Italia”. Danas vlada mala zabuna kada se koristi ovaj termin, jer mnogi ne znaju na koji se derbi tačno odnosi. Naime, ako pitate navijače koja je najveća utakmica u Italiji, bez dileme će vam, ne obazirajući se na brojke i trofeje, odgovoriti da je to duel Intera i Juventusa. Upravo je legendarni italijanski novinar Đani Brera tu utakmicu krstio "Derbijem Italije". U Srbiji su ljubiteli Serije A, dugo smatrali da je to zbog toga što su Inter i Juventus bili jedini klubovi koji nisu ispadali iz najjače lige, ali je zapravo zbog toga što su krajem šezdesetih u pitanju bila dva najveća i najtrofejnija italijanska kluba. Tada je odnos u titulama bio 13:10 za Juventus, a dva kluba su imala najviše navijača na Apeninima. Ipak, vremenom se to promenilo, pa su rosoneri ubrzo prerasli svoje komšije. Iako u ligi imaju (zvanično) isti broj titula, Milan je ne samo u odnosu na Inter, već i u poređenju sa velikim Juventusom - daleko ispred kada se govori o međunarodnoj sceni. Sedam trofeja evropskog šampiona čine ga drugim svetskim klubom po titulama na internacionalnoj sceni.

Uspesi van granica Italije doprineli su i tome da “Milanista” vremenom bude mnogo više od navijača Intera.

Bilo kako bilo, današnji je meč najveći u Italiji, ali kada je reč o netrpeljivosti i vreloj atmosferi koja vlada na tribinama, daleko je iza duela Intera i Juventusa. Sudar dva giganta sam po sebi je veliki i uvek će takav biti, bez obzira šta nam kaže tabela, a takav je ishod „zicer“ i za večeras. Što se rezultata tiče, videćemo večeras na San Siru od 21:45.

