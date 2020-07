I LACIO IMA SVOG SUAREZA: UGRIZAO protivničkog igrača pa se POKAJAO! Žestoko kažnjen! VIDEO

Lacio je u utorak uveče izgubio od Lećea i tako se još više udaljio od titule, a u finišu tog meča, u nadoknadi vremena, Patrik je ujeo protivničkog fudbalera Đulija Donatija.

To znači i dug odmor za desnog beka Lacijala, koji će tako propustiti i potencijalni sudar za titulu protiv Juventusa.

Fudbaler Lećea, čiji je tim dobio meč 2:1, oprostio je Špancu "trenutak ludila", ali nije disciplinska komisija koja je izrekla ozbiljnu sankciju fudbaleru rimskog kluba.

- Nije mi ništa uradio, izvinio se brzo posle toga, tako da treba to imati na umu. Razumem kad se emocije razbuktaju, utakmica je bila napeta, i on je uradio što je uradio - poručio je posle meča igrač Lećea, ali nije to bilo dovoljno da se ublaži kazna Patriku.

Patric sancionado con 4 partidos por el mordisco de ayer a Donati en la derrota por 2-1 de la Lazio en Lecce. pic.twitter.com/MslZpZfjQF — Carlo Spinola (@carlo_spinola) July 8, 2020

Patrik je za svoj postupak dobio crveni karton, a Donati, kog je ujeo, apelovao je na disciplinsku komisiju da ne bude previše oštra, jer se pokajao zbog svog postupka

"Zbog svega što je Patrik uradio pošto me je ugrizao, dakle zbog toga što se izvinio i pokajao, trebalo bi dobro razmisliti o kazni. Ja ga ne osuđujem. Ljudski je postupio posle ujeda, za razliku od Bonacolija (iz Sampdorije), koji se čak nije izvinio za namerno udaranje. E to je tužno.

Osim suspenzije, Patrik će morati da plati i 10.000 evra.

Propustiće mečeve sa Sasuolom, Udinezeom, Kaljarijem i Juventusom.

Zanimljivo, Luis Suarez je svojevremeno u Premijer ligi dobio 10 utakmica suspenzije zbog ujeda Branislava Ivanovića i četiri meseca za ujedanje Đorđa Kjelinija iz Juventusa.

