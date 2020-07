VELIKA TAJNA FK PARTIZANA! Kome je Milošević pomogao da se izbori sa teškom bolešću i BEZ KOGA ne bi mogao u Humskoj!

Pre nekoliko dana na klupi Partizana došlo je do smene. Umesto Milana Đuričića, novi asistent šefa Sava Miloševića postao je bivši selektor Radovan Čurčić. Veći deo javnosti bio je iznenađen ovim potezom, međutim, iza svega se krije jedna neverovatno humana priča.

Karcinom grla

Kada je Milošević seo na klupu crno-belih, jedan od njegovih uslova bio je dolazak Đuričića na mesto asistenta. Popularni Đumi pristao je iz samo jednog razloga i uz jedan lični uslov.

- Imao sam ozbiljan zdravstveni problem, tačnije karcinom grla. Morao sam da čekam na pet skener čak dve godine i situacija je postala ozbiljna. Onda se javio moj prijatelj Savo, koji mi je to rešio, i za dva meseca sam došao na red. Rekao sam mu još tada da mu zbog toga dugujem i da ću mu pomoći u Partizanu. Pristao sam da mu budem pomoćnik na godinu dana, dok se ne snađe, i tako je i bilo - počeo je Đuričić priču za Kurir i nastavio:

- Sad sam mogao da odem mirne glave jer sam video da se Savo veoma dobro snašao. Dao sam sebe maksimalno, kako to uvek i radim. Uneo sam tu ofanzivnost i lepršav fudbal, na kome uvek potenciram, i to nam je donelo rezultat u prvom delu sezone. Ono što smo pokazali tada bilo je upravo ono što smo i želeli. U drugom delu šampionata stvari su se malo promenile, nismo bili toliko ofanzivni, ali ukazao sam Savu na to kad sam odlazio i imaće priliku preko leta to da popravi.

Zamenjuje ga Ćurčić

Umesto Đuričića, na mesto Miloševićevog asistenta seo je bivši selektor Radovan Ćurčić, za koga popularni Đumi ima samo reči hvale.

- On je potpuno dijametralan od mene po načinu na koji gledamo fudbal. Upravo to je ono što će pomoći Savu da dotegne u timu sve ono što fali. Mislim da je on odličan izbor za Partizan - istakao je Đuričić.

O Đumiju se u srpskom fudbalu zna dosta. Vodio je Zemun, Vojvodinu, Radnički iz Niša, Inđiju, vršio nekoliko funkcija u FSS, ipak deluje da mu je ova uloga u Partizanu najdraža.

SVETLI TRENUCI SA EVROPSKOG PRVENSTVA Titula iz Litvanije sa Drulom foto: Nemanja Ilić/Kurir Prisetio se Đuričić jednog od možda i najsvetlijih trenutaka svoje karijere, kada se sa omladinskom reprezentacijom Srbije u Litvaniji popeo na krov Evrope 2013. Tada je bio pomoćnik Ljubinku Druloviću: - Novi Zeland je samo nastavak Litvanije. Kada smo kretali na to Evropsko prvenstvo, ja sam im rekao da ćemo biti prvaci! Niko mi nije verovao, ali posle su mi svi zahvalili. Video sam da imamo taj potencijal i nisam prepotentan, prosto sam osećao da je to to i na kraju je tako i bilo.

DVA PUTA PRED ISKUSNIM VUKOM Bira - Partizan ili Vojvodina Đuričić je otkrio kako je dobio novu ponudu od Partizana za ostanak u klubu. - Kontaktirali su sa mnom i dali zvaničnu ponudu za novu poziciju. Nije funkcija kao do sada, ali je veoma značajna u klubu. Tražio sam im rok od dve nedelje da dobro razmislim, pa ćemo tada videti. Što se tiče napisa o mestu direktora u Vojvodini, zasad ne bih ništa da komentarišem, mislim da je tako najbolje u ovom trenutku.

