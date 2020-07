ĐANI ĆURČIĆ SIPAO KOMPLIMENTE NA RAČUN TERZIĆA PA OTKRIO: Sećam se kako je muvao Cecu! Bila je stvarno veličanstvena

Ćurčić je u nedavnom razgovoru u emisiji "Mojih top 11" ispričao i jednu anegdotu sa aktuelnim generalnim direktorom Crvene zvezde Zvezdanom Terzićem.

"Terza mi je desni štoper (u OFK Beogradu). Moj porodični prijatelj u to vreme, spavao sam 170 puta kod njega u Bačkoj Topoli, kod njegovih roditelja. Ali pre svega, da ti kažem za ovoga... Opasno pozitivnog, mnogo dobrog igrača na terenu, ali više van terena mi je fascinantan. Postavljanje njega ovde je neki omaž", smatra Ćurčić koji za generalnog direktora Zvezde imao samo reči hvale.

Saša Ćurčić foto: Starsport©

"Znači ono što je on uradio sa Zvezdom, to Mediči nije uradio sa Firencom. Nisam očekivao, čak sam u nekim momentima izjavio... taj sizifovski, monumentalni projekat da ti preuzmeš Zvezdu i napraviš takve rezultate, a da ti klub nije u EU. Da uđeš u Ligu šampiona i takve velikane ovde (dovedeš). Jednostavno, ta strukturna transformacija Zvezde, koja je u jednom momentu bila Čarls Dikens satirični, komedijaški klub sa Den Tanom. Ćurčić je karijeru počinjao u OFK Beogradu za koji je igrao od 1991. do 1993. godine, u isto vreme kada je tamo bio i sadašnji direktor Zvezde. Otud je Terzić završio u idealnih 11 po izboru Ćurčiča. Tim pre što Zvezda po njegovom mišljenju danas ni po čemu ne podseća na klub od pre desetak godina.

foto: Zorana Jevtić

"Sećate se one Skupštine kad Pižon nije mogao da uđe, kad nisu imali za vodu i struju. Mislio sam da je to neka reprodukcija Mamićevog (Dinama), ali on je napravio jači, napravio je od Zvezde jedan gigant, ali raketnom politikom. Korak kao ovaj Elon Mask", nastavlja Ćurčič da sipa komplimente na račun čelnika crveno-belih.

Prisetio se i kako je počela čitava priča Terzića sa njegovom suprugom Svetlanom.

"Baš smo pre nekoliko godina seli on, ja i Ceca u Londonu. Ja sam prošao to njegovo zaljubljivanje sa Cecom. Odlazak u teretanu na Karaburmi pošto je tamo bio Atletski klub, Ceca je tamo bila dapčevićki dijamant. Bila je stvarno veličanstvena i lepa. Ovaj je stalno išao tamo, ja ga pitam "gde ćeš", on u teretanu, svaka dva minuta, nisam ni znao", ispričao je Ćurčić.

foto: Damir Dervišagić

