KADA JE DOŠAO KOD MENE ŽENA JE MISLILA DA JE LUD! Ibrahimović otkrio kako je došao u Milan! JEDAN POZIV SE NE ODBIJA

Galijani je sada direktor Monce i čim je čuo da popularni Ibra ne želi da ostane u Milanu pozvao je sjajnog napadača da dođe u njegov klub.

"Galijani me je zvao i poručio mi da je 'moj stari Milan' sada 11 kilometara od Milana", otkrio je Ibrahimović.

Zlatan, koji ne krije da izuzetno ceni Galijanija, otkrio je kakve pregovaračke moći ima bivši direktor Milana.

"Dopada mi se on, sportski direktor tako i treba da bude. Sećam se kada me je prvi put doveo u Milan. Došao je kod mene u Švedsku i rekao da se ne vraća, ako ne krenem i ja. Moja žena je mislila da je lud", kaže Ibra.

Tandem Silvio Berluskoni - Adrijano Galijani sada ima novi projekat, a to je Monca. Nekada su zajedno stvarali veliki Milan, a sada su na novom zadatku... Spremni su da ovaj klub iz Serije C u narednim godinama dovedu u sam vrh italijanskog fudbala.

"Omogućićemo da Monca raste veoma brzo. Predsednik Berluskoni je to već najavio. Pokušaćemo da dođemo do Serije A sledeće sezone. To je cilj koji je postavio predsednik Berluskoni", rekao je nedavno Galijani.

Kurir sport

Kurir