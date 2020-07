SUNOVRAT BIVŠE ZVEZDE ARSENALA Na kocku spiskao više od 8 miliona evra: Izgubio sam sve! Život mi se potpuno RASPAO

Merson je sve to priznao i intervjuima za strane medije i nije niđta želeo da sakrije.

Pol Merson je samo jedan u nizu slavnih sportista koji su skupo platili cenu slave. Novac, lagodan život i sve što ide uz to odvuklo ga je na tamnu stranu...

Čovek koji je odigrao čak 327 utakmica za Arsenal i postigao 78 golova, nedavno je pred kamerama priznao da mu se život potpuno raspao.

"Moj život je trebalo da izgleda ovako... Dvoje dece, divna žena i odličan život. Ali sve je otišlo dođavola zbog kocke! Kopam rupu i ne mogu da izađem iz nje. To je najgora moguća zavisnost na svetu", kaže Merson.

foto: Profimedia

"To toliko umara da je nevorvatno. Mentalno isisava život iz vas. Samo sediš tamo na kauču i razmišljaš gde možeš da nabaviš još novca za kocku. To je... Kao da ste zavisni od droge. Tačnije, to je gore, jer na drogu ne možete da potrošite toliko novca. To je nemoguće", kaže Merson.

Navodno, bivši fudbaler je na alkohol, drogu i kocku potrošio je neverovatnih sedam miliona funti devedesetih godina (više od osam miliona evra). Iako više nema ni približno novca za bacanje, kladionice mu daju da uplaćuje, pa mu upisuju dug.

"Iskreno... Opet sam upao u taj začarani krug kocke. Teško se nosim sa tim. Praktično sam se vratio tamo gde sam bio pre mnogo godina. Non stop se kladim i mrzim sebe zbog toga. Sve to je zastrašujuće", ističe on.

foto: Profimedia

Merson je bio na lečenju, ali se ponovo vratio porocima.

"Bio sam na lečenju nekoliko puta. Bio sam u Arizoni, uspeli su da me srede. Međutim, plaši me što sam se nakon svega vratio kockanju."

Legenda Arsenala ima ozbiljnih problema i sa alkoholom. Po ko zna koji put je otišao na lečenje.

"Idem devet nedelja i bolje mi je", otkrio je posrnuli as.

foto: Profimedia

Merson je priznao da je zbog poroka upropastio brak, žena ga je ostavila nakon što je 1996. godine za jedan vikend spiskao 20.000 funti što je tada bila ogromna suma čak i za zvezde engleskog fudbala.

"Teško je biti zavisnik, to je nešto što te prati ceo život", zaključio je Merson.

(Kurir sport)

Kurir