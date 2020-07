PRVO POJAČANJE ČUKARIČKOG OVOG LETA NEMANJA TOŠIĆ: Bilo je vreme za iskorak u karijeri, Čuka idealna sredina za mlade

Čukarički, shodno ranije uspostavljenoj strategiji, nije mnogo pazario na startu prelaznog roka. Prvo pojačanje došlo je iz šabačke Mačve, levi bek Nemanja Tošić zadužio je opremu belo-crnih. To je povratak momka visokog 189 centimetara u rodni Beograd. Put Banovog brda vodio ga je preko mlađih kategorija Crvene zvezde, Rakovice, Sinđelića i već pomenute Mačve.

- San svih igrača, pogotovo mladih, je da dođu u klub kao što je Čukarički. U Mačvi sam bio dve i po godine, čini mi se da je sad bilo vreme za ovakav iskorak u mojoj karijeri. Prethodno sam po završetku omladinskog staža u Crvenoj zvezdi igrao polusezonu u Rakovici, potom dve godine u Sinđeliću – kazao je na početku razgovora Tošić.

Levi bek je istakao da nije bilo problema sa uklapanjem u novu sredinu, što se i vidi po prvim treninzima tokom priprema na Zlatiboru.

- Za dve i po godine u Mačvi odigrao sam pedesetak utakmica u Super ligi, biće mi to dragoceno iskustvo. Mislim da je to dovoljna preporuka da dođem u Čukarički. Pratio sam moj novi klub konstantno, kao i ostale ekipe u elitnom rangu. Ali, tek kad sam došao na Banovo brdo, uverio sam se koliko je to veliki i organizovan klub u srpskim okvirima. Momci su me odlično prihvatili, ekipa je mlada, nije bilo problema sa uklapanjem – kazao je Tošić, koji je potom dodao:

- U zadnjoj liniji tima, kojoj i ja pripadam, ima i dosta iskusnih igrača. Sa Šapićem sam igrao godinu dana u Sinđeliću, a stariji momci moraju da budu tu, da nam prenesu preko potrebno iskustvo.

Pričao je Tošić i o konkurenciji, a pre njegovog dolaska na Banovo brdo samo je Dimitrije Kamenović „pokrivao“ tu poziciju.

- Nema nikakve treme, osećam samo jednu vrstu odgovornosti, koja dolazi sa ovakvim imenom kluba. Imam „zdravu“ konkurenciju u klubu, trudiću se da pomognem Kamenoviću da bude još bolji, možda mu i pomognem da ode u inostranstvo – nasmejao se Tošić, koji je nastavio:

- On će svakako meni pomoći da napredujem. Što se tiče pozicije u timu, ranije sam igrao i na mestu štopera, ali sam čitave prošle sezone bio samo levi bek.

Na pitanje kakve su ambicije u novom klubu Tošić je kratko odgovorio:

- Prirodno je da se Čukarički bori za mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope i da pokuša da osvoji trofej u Kupu Srbije.

Činjenica je da se Tošić sa Mačvom uglavnom borio za opstanak, te da je njegov sada već bivši tim gajio defanzivni stil fudbala.

- Nije lako, ali kad sam mogao da se prilagodim sa napadačkog fudbala koji sam igrao u Zvezdi na defanzivni u Mačvi, verujem da će biti lakše da se sada ponovo prebacim na ofanzivni stil u Čukaričkom.

Brđani u prethodne dve sezone nisu pobedili u Šapcu, čak nisu ni postigli gol. Jednom su poraženi (1:0), drugi put su remizirali (0:0).

- Mačva je najbolje igrala protiv jakih ekipa, tada su Šapčani najmotivisaniji. Probleme smo imali na gostovanjima. Svakako da ću imati šta da kažem mojim novim saigračima kad budemo gostovali Mačvi – uz osmeh je poručio Tošić.

U prvih nekoliko kola raspored je, bar po imenima, Čukaričkom dodelio „lakše“ rivale. Smatra Tošić da bi njegov novi tim to mogao da iskoristi.

- Pogledao sam raspored, čini se da je nešto lakši na startu, da nas u prvih šest kola čeka samo teško gostovanje Vojvodini u Novom Sadu. Uz respekt svim rivalima, najviše od nas zavisi, verujem da možemo dobro da startujemo u novom šampionatu.

Za kraj, Tošić se prisetio zajedničkih dana sa sadašnjim štoperom Čukaričkog Stefanom Šapićem u beogradskom Sinđeliću.

- Bilo je to pre tri godine, bio je mnogo nesigurniji nego što je to sad slučaj. Vidi se da mu je mnogo značila pozajmica, da je za sve ovo vreme mnogo napredovao, a najbolji pokazatelj toga je prethodna sezona u kojoj je bio dominantan – završio je priču Nemanja Tošić, levi bek Čukaričkog.

Kurir sport

Kurir