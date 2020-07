MERAKLIJE PALE MOTORE: Radnički Niš počeo pripreme za novu sezonu! FOTO

Fudbaleri Radničkog danas su počeli pripreme za novu sezonu u Superligi Srbije, koja treba da počne 1. avgusta. Prozivku na stadionu Čair izvršio je šef stručnog štaba Radoslav Batak, a potom su igračI odradili prvi trening .

Niški tim među poslednjima kreće sa pripremama, a razlog je epidemiološka situacija. Na današnji dan pozitivan na koronavirus je samo pomoćni trener Davor Berber, koji se i dalje nalazi na lečenju, dok se centarfor Stefan Mihajlović oporavio od ovog virusa, ali je ostao u Beogradu kako bi uradio dodatne analize, pa će se ekipi pridružiti u narednih nekoliko dana. Svi ostali fudbaleri i članovi stručnog štaba dobili su negativan test na virus Kovid-19.

Ekipu su je pre prvog treninga pozdravio generalni direktor kluba Dejan Propadalo, koji im je poželeo zdravlje i sreću na početku priprema.

Stručni štab Nišlija pojačao je legenda kluba i dojučerašnji kapiten Saša Stojanović, koji će biti jedan od pomoćnika Radoslavu Bataku.

Prozivka je zbog bezbednosti održana bez prisustva medija, ali je Radoslav Batak odgovarao na pitanja koja su iz raznih redakcija stigla na klupski mejl.

-Posle nekoliko odlaganja konačno smo startovali sa pripremama. Imali smo dosta problema u prethodnom periodu. Moj pomoćnik Davor Berber i Stefan Mihajlović su imali koronavirus kada smo planirali da krenemo sa radom i nismo smeli da rizikujemo sa okupljanjem dok se svi ne testiramo, jer je ipak zdravlje na prvom mestu. Pred nama je teških 15 dana. Nakon one prolećne pauze zog korone smo imali tri i po nedelje da se pripremimo, a sada imamo svega dve. Ja mislim da je nemoguće spremiti tim za takmičarske napore za dve nedelje i iskreno se nadam da će start prvenstva biti pomeren makar za 14 dana. Ukoliko se to ne desi, moraćemo da radimo šta možemo da radimo i da spremimo koliko budemo mogli u ovim okolnostima- rekao je Batak.

Mladi stručnjak govorio je i o planu predstojećih priprema.

-Vidimo da su neke ekipe otputovale na planine po Srbiji, neke su odustale od puta, neke su se vratile, tako da ćemo mi, za sada, ostati u Nišu dok ne vidimo kakav će biti dalji razvoj situacije. Vidimo da nas čekaju nove mere od petka, koje su vezane za pandemiju koronavirusa i najbolje je da ostanemo ovde na našem stadionu gde imamo dobre uslove za rad. Mi ne znamo ni da li ćemo moći da igramo prijateljske utakmice, mnoge stvari su u magli, ali kako nama tako i ostalima. Radićemo u skladu sa merama koje budu propisane i gledaćemo da ostanemo u okviru toga- jasan je Batak.

Radnički je, za sada, u ovom prelaznom roku angažovao desne bekove Nikolu Aksentijevića i Aleksandra Kostića, krilnog napadača Nenada Gavrića, te štopera Žarka Markovića. Klub su napustili Nikola Čumić, Aleksandar Todorovski, Dejan Meleg, Borivoje Ristić, Lazar Đorđević i Mario Maslać.

-Kao što i sami vidite, trenutno imamo više odlazaka nego dolazaka. Još uvek kompletiramo ekipu, treba da obavimo još jedan razgovor sa prvim čovekom kluba Ivicom Tončevom i da vidimo šta ćemo u ovim teškim okolnostima uspeti da uradimo u prelaznom roku. Mi smo za sada na dobrom putu, nije nama potrebno neko nagomilavanje igrača, znamo gde treba da se pojačamo i koje su pozicije deficitarne i smatram da ćemo uspeti da napravimo sastav koji je kadar da iznese visoke ciljeve koje Radnički uvek ima ispred sebe- kazao je trener Radničkog.

Radoslav Batak je odgovorio i na pitanje kako će rešiti prazninu nastalu odlaskom Nikole Čumića, koji je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Superlige Srbije.

-Ako gledamo individualnu konfiguraciju, teško je da ćemo moći to da nadoknadimo. On je prošle sezone pokazao da je sjajan igrač i da je velika budućnost srpskog fudbala. Mi ćemo njegov odlazak nadoknaditi tako što ćemo biti tim i tako što će svako da radi svoj deo posla. Tako nameravamo da se pripremamo i tako nameravamo i da igramo- naglasio je Batak.

Batak je govorio i o konkurenciji za plasman među prve četiri ekipe u Superligi Srbije.

-Dobra je stvar što imamo veliki broj timova koji se bore za vrh. Videli ste kako je prošle sezone iznenadio TSC. Tu su Zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički i sigurno je da će biti još neko iznenađenje. Naš cilj se zna, a to je izlazak u Evropu i to je jedini rezultat koji bi mene zadovoljio u narednoj sezoni. To je cilj Radničkog svake godine i tako će biti i ove. Čeka nas teška i naporna liga, puno kvalitetnih rivala, ali moramo biti optimisti i verovati u sebe.

Na kraju je šef struke Radničkog dobio pitanje o kapitenu ekipe, s obzirom na to da se Saša Stojanović penzionisao, a da je Aleksandar Todorovski napustio klub.

-Još je rano da o tome govorimo. Pripreme će nam dati odgovor na to pitanje. Meni je jako drago što se Saša Stojanović priključio stručnom štabu. Koristiće nam sa svojim ogromnim fudbalskim znanjem i autoritetom koji ima među bivšim saigračima- završio je Batak.

Na prozivci Radničkog bili su sledeći fudbaleri: Nikola Petrović, Stefan Ilić, Filip Knežević, Nikola Stevanović, Petar Ćirković, Dušan Pantelić, Uroš Miloradović, Stefan Mitrović, Aleksandar Pejović, Nemanja Subotić, Ognjen Bjeličić, Nemanja Kojić, Bojan Letić, Stefan Milosavljević, Žarko Marković, Nenad Gavrić, Nikola Aksentijević i Aleksandar Kostić. Prvom timu priključeni su i „biseri“ iz Omladinske škole: Dušan Velinov, Dragan Nedeljković, Luka Petrović, Ilija Spasić, Dimitrije Stevanović i Andrija Sekulić. Stefan Mihajlović će se ekipi priključiti za nekoliko dana.

