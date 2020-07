TOBDŽIJE SE NADAJU EVROPI: Treći poraz Liverpula, Arsenal slavio u derbiju (VIDEO)

Redse je pobedio Arsenal 2:1 (2:1), koji je tako sačuvao nadu da može izboriti plasman u evropske kupove.

Počelo je loše za “tobdžije“, Robertson je poslao odličnu loptu za Manea, a Senegalac postigao svoj 17. gol u prvenstvu.Izgledalo je da će se Liverpul prošetati kroz prestonicu, ali je posle velike greške odbrane gostiju Lakazet izjednačio u 32. minutu. Do poluvremena je domaćin stigao do preokreta, Alison je loše ispucao loptu, pravo na nogu Lakazetu, ovaj je dodao do Nelsona koji ju je poslao u mrežu.

U drugom poluvremenu uglavnom se igralo na polovini Arsenala, ali su domaći sačuvali prednost.

Bio je ovo prvi poraz Liverpula posle 83 utakmice u kojima su prvi došli do prednosti. Arsenal već u subotu očekuje meč polufinala FA kupa protiv Mančester Sitija na Vembliju.

Kurir