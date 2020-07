MALI JE ARGENTINAC, ALI JAKO BIJE Brašanac za Kurir: Kako mi je MESI iščašio rame! VIDEO

Ne tuku samo Mesija, bije malo i on!

Najbolji igrač sveta omaleni Argentinac jednim udarcem tokom građenja lopte na meču protiv Osasune uspeo je izbaci iz igre srpskog internacionalca Darka Brašanca i pošalje ga da iz svlačionice na Nou Kampu prati istorijsku pobedu (1:2) svoje ekipe.

Do kobnog 45. minuta Srbin je bio najbolji igrač Osasune, koja je od 15. minuta držala vođstvo golom Hozea Arnaiza.

- Pa, ne mogu reći da me je Mesi namerno povredio ili da me jako udario. On me je mahinalno odgurno, želeći da napravi sebi veći prostor. E, sad, što se meni problem sa ramenom povratio posle 3,5 godine, to je možda i do lošeg položaja mog tela, nije samo udarac doprineo da izađem ranije - priča za Kurir Darko Brašanac.

Da su navijači bili na stadionu sigurno bi vam zviždali misleći da namerno zadržavate vreme?

- Meni, prvom, dok sam gledao snimak na TV ono nije izgledao kao neki faul Mesija. Ali, kome je ispadalo rame, on zna koliko to boli. Odmah mi je bilo jasno šta mi se desilo i šta me je čekalo.

Šta vas je čekalo?

- Dobio sam lek protiv bolova u poluvremenu, tako da je doktor morao da sačeka njegovo dejstvo da bi počeo sa nameštanjem ramena. Namučili smo se i on i ja, tek sam poslednjih 20 minuta meča odgledao.

Da li se Mesi zainteresovao šta se dešava sa vama dok su vam ukazivali pomoć?

- Nisam mogao da pratim oko sebe. Sećam se da mi je sudija rekao "Izdrži ako možeš pola minuta, pa sviram poluvreme". Odgovorio sam mu da ne mogu, na šta mu je moj saigrač Naćo Vidal rekao "Kad ovaj kaže da ne može, onda stvarno ne može".

NEMA DILEME: Trka sa bikovima? Ni lud!

Kako je korona uticala na život u Pamploni?

- Moglo bi se reći da je značajno uticala, jer ljudi su i dalje zabrinuti, iako ima malo zaraženih i nema više toliko teških posledica kao na početku pandemije.

Prošlo je bez tradicionalne trke bikova na ulicama?

- Nije je bilo po prvi put u istoriji i vidim da je narod tužan zbog otkazivanja.

Da li biste i vi učestvovali da to situacija dozvoljava?

- Sigurno ne! Gledao sam na tv kako to izgleda i više bih voleo da opet ispratim na ekranu ili da budem na nekoj terasi.

Lična karta:

Darko Brašanac Rođen: 12. februar 1992. godine Pozicija: Defanzivni vezni igrač Visina: 178 cm Karijera: Partizan, Smederevo, Partizan, Betis, Leganes, Alaves, Osasuna. Sezona 2019/20: 31 meč

