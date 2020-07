ĐORĐE IVANOVIĆ SE OGLASIO POSLE GOLA TREPČI NA ZLATIBORU: Želim da ostanem i pokažem zašto sam doveden u Partizan! VIDEO

Strelac prvog gola za crno-bele bio je napadač Đorđe Ivnanović koji je za Partizanovu televiziju preneo prve utiske sa ''srpske lepotice.''

Ivnaović je najpre naglasio kako bi želeo da ostane u Partizanu.

– Želim da ostanem i pokažem zašto sam doveden, nadam se da će to i biti tako – izjavio je Ivanović.

Na pitanje šta misli da je ono što mu nedostaje, odgovara:

– Iskreno, ne znam ni ja, malo više samopouzdanja i to je to. Pričam sa šefom, ali to su sve fudbalske stvari koje su na meni.

Ivanović je u hotelu Palisad cimer sa Aleksandrom Popovićem, čuvarom mreže projektovanim da zbog pravila o bonus igračima dobije što više minuta u narednoj sezoni.

– Pop je mašina, može da bude vrhunski golman. I biće. Sa nama je i dosta talenata iz Teleoptika i omladinske škole, nikog ne bih izdvajao, biće jednog dana veliki igrači – dodao je Đorđe Ivanović.

