RAT TORCIDE I TORNADA GRAFITIMA: Zadrani sa PALICAMA spremni za OBRAČUN, policija ih RAZORUŽALA! FOTO

Prema navodima portala Zadarski hr. maskirani pripadnici "Tornada" sa palicama u rukama bili su u mestu Murvica gde su prekrečili grafit navijača Hajduka iz Splita, ali su na povratku u Zadar upali u policijsku blokadu.

Policijski automobil im je preprečio put, a potom su došle i policijske patrole koje su iz dva automobila izvukla ukupno deset mladića.

Jedan je navodno uspeo da pobegne, a devetorica su pod prisilom policije polegala na ulicu, a svima su stavljene lisice.

Sukob između pripadnika "Tornada" i "Torcide" eskalirao je zbog grafita Torcide Murvica posvećen Hajduku.

Grafit je osvanuo pre nekoliko meseci i od tada se navodno najavljuje obračun "Tornada" s pripadnicima "Torcide Murvica".

U petak poslepodne pripadnici "Tornada" su u Murvici grafit prekrečili, što je umalo dovelo do sukoba s meštanima Murvice.

Prema njihovim rečima, pozvana je i interventna policija, ali do sukoba navodno nije došlo.

Događaj od sinoć svoj epilog je dožveo u subotu prepodne kad su pripadnici "Tornada" organizirano u dva automobila došli u Murvicu dovršiti posao sa sprejevima. U tome su izgleda i uspeli ali nisu računali na policiju koja ih je pratila i privela.

"Činjenica je da su privedeni navijači imali palice, da su s palicama bili u Murvici i da su bili maskirani. Nama sve to govori da su bili spremni na fizički obračun s pripadnicima Torcide. Do toga danas nije došlo, ali mi ne možemo biti sigurni da se to neće dogoditi. Zato smo maksimalno pripravni kako bi sprečili bilo kakvu mogućnost direktnog sukoba - kažu iz policije za Zadarski.hr.

