USPEŠNA PROVERA ZA BRĐANE: Čukarički bolji od Radničkog iz Kragujevca na zlatiborskim pripremama!

Čukarički je slavio trijumf u drugom prijateljskom meču na pripremama na Zlatiboru, protiv člana Prve lige Srbije kragujevačkog Radničkog – 3:1. Čukarički je mnogo bolje počeo meč, a prvu šansu imao je već u trećem minutu, Ćirković je poslao drugu loptu ka Endijaeu, koji je uspeo da zaobiđe golmana i da šutira, ali je jedan odbrambeni igrač Kragujevčana uspeo da je izbaci.

Uzvratili su Šumadinci, ali je šut Vidovića završio pored gola Belića. Brđani su poveli posle kornera u 13. minutu. Terzić je odlično ubacio loptu, a Kamenović je sve to još lepše ispratio, pa je sa pet metara glavom zakucao loptu u mrežu rivala – 1:0. Sedam minuta kasnije Čukarički je duplirao prednost, bila je to brza kontra, Terzić je dodao loptu do Ezea, koji se odlično snašao u šesnaestercu rivala, prevario je čuvara, a potom i preciznim udarcem golmana Raičevića – 2:0.

Od tog momenta, Kragujevčani su zaigrali mnogo bolje. Imali su i nekoliko prilika, a jednu od njih iskoristili su u 30. minutu. Bio je to dug napad Radničkog, na kraju je Ćirović umakao odbrani belo-crnih, ušao je u šesnaesterac i odlično uposlio Nikodijevića, koji je pogodio tada već praznu mrežu – 2:1. Mogli su Brđani pred kraj poluvremena da postignu još jedan pogodak, imali su odličnu situaciju, ali Šarić nije najbolje uposlio usamljenog Endijaea.

Na startu drugog poluvremena, dvostruka izmena u Čukaričkom,Fratrović i Šarić ustupili su mesta Lukiću i Nikčeviću, a trener Veselinović u špic napada prekomandovao je Endijaea. Prvu šansu u nastavku, i to veliku, imao je Radnički u 57. minutu, akciju je započeo Varjačić, a sa dva dupla pasa izbacili su Kragujevčani čitavu odbranu, na kraju je Simović pogodio stativu.

Dugo se čekalo na novu priliku, a imali su je ponovo Kragujevčani. U 70. minutu lopta je u šesnaestercu Čukaričkog došla do Todorovića, koji se nije najbolje snašao, uspeo je ipak da šutira, ali pored gola Moćovića, koji je nešto ranije zamenio Belića. Nedugo potom, u dobroj prilici bio je Vidović, ali je njegov udarac sa 16 metara izblokiran u poslednji čas.

U finišu meča sjajna akcija Čukaričkog, koju je poveo Veličković, centirao je sa leve strane ka Dilanu, odbrana Radničkog je izbila loptu do Terzića, čije je ubacivanje odlično ispratio upravo Veličković, za prelepi pogodak – 3:1.

Čukarički – Radnički 1923 3:1 (2:1) Strelci: 1:0 – Kamenović u 13, 2:0 – Eze u 20, 2:1 – Nikodijević u 30, 3:1 – Veličković u 89. minutu. Stadion: „Švajcarija“. Igrano bez prisustva gledalaca. ČUKARIČKI: Belić (od 60. Mićović), Ćirković, Ostojić, Kamenović, Veličković, Fratrović (od 46. Lukić), Đorđević, Endijae, Eze, Terzić, Šarić (od 46. Nikčević). RADNIČKI 1923: Raičević, Dukić, Filipović, Petrović, Varjačić, Ćirović, Vidović, Todorović, Ilić, Kovačević, Nikodijević. Igrali su još: Savić, Simović, Zdravković.

