KAD ŠUSTER PSUJE MAJKU I VREĐA SRBE: Lalatović prvi put o razlozima svađe sa čuvenim Nemcom u Šahtjoru!

Nenad Lalatović je u zimu 2003. napravio unosan transfer u Šahtjor iz Donjecka. Ukrajinski klub tada je tek počinjao svoj pohod u Evropi. Snažni defanzivac stigao je iz Crvene zvezde u Donbas na izričit zahtev gazde Rinata Ahmetova koji je bio oduševljen Lalatovićem.

Nenad Lalatović potpisao je trogodišnji ugovor sa Šahtjorom, ali je tamo naišao na hladan prijem od trenera Bernda Šustera. Trpeo je uvrede ni kriv, ni dužan, osetio na svojoj koži šta znači kad te trener ne voli, a ti nemaš pojma zašto je to tako. Međutim, preko jedne uvrede, a to je psovanje majke, nije mogao da pređe.

foto: EPA

O tome kako i zašto se sukobio sa čuvenim Nemcom trener Vojvodine priča za Kurir:

- Svašta sam radio kroz detinjstvo kada bi mi neko opsovao majku. Imao sam tuča i tuča. Baš dosta. Ne treba o tome ni pričati. Bio je i taj slučaj sa Berndom Šusterom u Šahtjoru iz Donjecka. Pre njegovog dolaska ja sam bio jedan od najboljih igrača prvenstva Ukrajine. Šustera je doveo naš čovek Zoran Stojadinović i kada mu završio transfer trebalo je da mu da 10 odsto, međutim, Nemac mu je dao pet. Da bi izbegao tužbu morao je da mu da još pet. To mu je teško palo i onda je želeo da se sveti Lanetu Jovanoviću i meni, Srbima koje je takođe u Šahtjor doveo Stojadinović. Uzeo nas je na zub i mi kod njega nismo postojali - priča Lalatović u dahu i nastavlja:

- Ja sam bio miljenik predsednika kluba Rinata Ahmetova, obožavao me je. Ostavljao sam srce na terenu i to je on cenio. Šuster se pravdao Ahmetovu da sam nespreman, a ovaj je bio šokiran.

foto: Reuters

Koliko se Bernd Šuster bio nameračio na Nenada Lalatovića pokazuje i sledeća epizoda, koja pokazuje prevrtljivi karakter nemačkog stručnjaka.

- Nemac me je prebacio u drugi tim Šahtjora i odbio sam da igram utakmicu, a onda me je Rinat zamolio da igram, jer je želeo da vidi jesam li spreman. Prihvatio sam samo zbog Ahmetova da odigram. U toj utakmici sam bio najbolji, šest skauta koje je Rinat poslao napišu ocenu 10 u rubrici fizička sprema. On to donese Šusteru, stavi mu pod nos i pita - Gde je problem? I tu se sve menja. Vežem šest utakmica, igram najbolji fudbal. Posle jednog meča Šuster mi prilazi, pruža ruku i svi igrači daju aplauz jer tada prvi put nas dvojica imamo kontakt.

Međutim, tu nastaje sukob. Nemac pokazuje pravo lice, kada Lalatoviću vređa majku i narod kome pripada.

- Odem posle toga u ambulantu, dobijem dva šava na kolenu zbog povrede. Ujutro, pravac blagajna da pokupim premiju od 2.000 dolara i tamo mi kažu da nema za mene. Kažu, rek'o Šuster! Pitam ga koji je razlog. Kaže, nisam bio na času ruskog. Čoveče, pa ja ruski dobro govorim! Video sam da me provocira. Odem na trening. Istrčim futing i krenem na masažu. Čujem da me Šuster zove preko prevodioca Serjože. Kaže mi, imaš trening! Ja u čudu... Pokazujem povredu, kažem da je pre 20 minuta rekao da oni koji su igrali utakmicu imaju futing. Šuster me tera na trening. Sve me to iritira, ali mu pokazujem nogu i šavove - govori Lalatović u dahu i nastavlja:

foto: EPA

- Prepiremo se mi... I on mi kaže - Kakvi ste vi Srbi? Mali narod! Ne boli tebe noga, već 2.000 dolara! Tu skapiram da još pamti onih 10 odsto koje mu je uzeo Stojadinović i da zato ima gard prema Srbima. Ja mu kažem - Mi Srbi smo veliki narod! Mene ne boli 2.000 dolara, jer imam veći ugovor od tebe. Tu ga ja foliram i vraćam mu provokaciju. On se nasmeje i tera me na trening. Ja se sada smeškam i žalim na povredu. U tom trenutku on viče - Putat tvoja majka! Kad mi je to rekao, kažem prevodiocu da nemam majku i da moja majka nije kurva. Uvredio me je žestoko... Odgurnuo sam ga i njemu opsovao majku. Odmah me je suspendovao. Znao sam da sam tada napravio problem i da ću morati da napustim klub.

Potom dolazi do neverovatnog obrta, kada je Šuster saznao istinu o tome kako je Lalatović došao u Šahtjor i kada je hteo da ga dovede u Španiju u klub koji je trenirao.

- I sad, kako se sve to, Bože moj, namesti. Opet smo Šuster i ja u glavnim ulogama. Posle pozajmice u Volfzburgu vratim se u Šahtjor, a Šuster odlazi u Levante. Mi idemo na letnje pripreme u Valensiju i tamo igramo protiv Levantea, protiv Šustera! Čoooveečeeee! Igram 90 minuta i mi pobedimo 1:0. Tri dana posle utakmice u klub dolazi zvanična ponuda. Šuster mene traži! Daje 2.000.000 obeštećenja za Lalatovića! Gazda Ahmetov me pita, da li bih išao... Ja kažem ne znam, Španija je to. Ha, ha, ha... Rinat preda mnom pocepa taj dokument i pita me - je l' Šuster lud!?

foto: Nemanja Ilić/Kurir

Posebno je zanimljiva činjenica kako i zašto je Šuster hteo da angažuje Lalatovića.

- E, sad kako je došlo do ovog preokreta. Za vreme tog našeg sukoba u Šahtjoru, ja sam njemu objasnio da Stojadinović nije moj menadžer, već da je samo posredovao u dolasku u Šahtjor. Nikada nisam imao menadžera u karijeri. Šusteru sam rekao da sam mu i ja dao 10 odsto kao i on, da mi nije jasno zašto me muči i maltretira. Onda se on raspitao i video istinu. Zbog toga je hteo da me dovede u Levante, shvatio je da je pogrešio i hteo je da mi se oduži.

Nenad Lalatović kaže da mu je krivo što se sve tako završilo sa Berndom Šusterom i da bi da može, sve drugačije odradio.

- Kajem se za to što sam uradio u Šahtjoru. Nije trebalo to da uradim. Morao sam da otrpim. Opet, teško je da me neko ponižava i vređa me gledajući me u lice. Ima takvih ljudi, kad im opališ šamar, oni okrenu i drugi. Ja nisam takav. Nekima sam možda i odmogao u životu, iako sam imao dobru nameru. Sebi najviše - zaključio je Nenad Lalatović.

