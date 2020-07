TAKAV JE NENAD LALATOVIĆ: Dug prema Delibašiću i proročko predskazanje za Matijaševića!

Nenad Lalatović nikada ne zaboravlja svoje prijatelje. Trener Vojvodine otkrio je Kuriru kako je pomogao svom nekadašnjem saigraču iz mlađih kategorija Crvene zvezde Pavlu Delibašiću da dobije posao. Takođe, popularni Lala tvrdi da je njegov veoma dobar prijatelj Vladimir Matijašević najbolji sportski direktor u zemlji i da ga u budućnosti čeka posao u Crvenoj zvezdi.

Nenad Lalatović je u leto 2016. godine preuzeo prvi tim Čukaričkog. Imao je u početku dosta peripetija sa klupskim čelnicima da sastavi stručni štab. Na kraju je uspeo da istera svoje i što je još važnije pomogne starom drugu u nevolji.

foto: www.fkcukaricki.com

- Pavla Delibašića sam se setio kad sam došao u Čukarički. Znam da je u to vreme bio u teškoj situaciji. Nismo se čuli 15 godina. Došao sam u Ćukarički rekao da hoću Pavla za saradnika. Nisu odmah pristali. Na konferenciji, kada su me predstavljali, pitali su me imam li neku želju. Tada sam među novinarima video Pavlovog oca Rajka i ponovio da hoću Pavla za asistenta, ako mi moj veliki prijatelj direktor Matijašević i gazda Obradović to dozvole. I direktor kaže, da može. Šta hoću da kažem, bio sam uporan da pomognem svom drugaru sa kojim sam rastao. To bih uradio za svakog, ako mogu da pomognem - setio se Nenad Lalatović.

foto: Beta/Branislav Božić

Inače, Pavle Delibašić je u vreme dok je igrao omladinski fudbal bio najbolji strelac omladinskog ranga. U Crvenu zvezdu je došao iz Kosovske Mitrovice. Pripada generaciji 1978. crveno-belih iz koje su Dejan Stanković, Marko Pantelić, Nikola Lazetić, Ognjen Koroman... Učestale povrede učinile su da ne dobije šansu u prvom timu Crvene zvezde, pa je svoju sreću igrajući u Bugarskoj, Kini i brojnim srpskim klubovima.

Odnos između Nenada Lalatovića i Vladimira Matijaševića je prijateljski. Nekadašnji sportski direktor Čukaričkog sada isti posao obavlja u Fudbalskom savezu Srbije. Lalatović ga u budućnosti vidi na još odgovornijoj poziciji.

- Matijašević je veliki sportski znalac i na pravom je mestu u Savezu. Jednog dana ga vidim na mestu sportskog direktora u Crvenoj zvezdi, jer znam da to zaslužuje - objasnio je Nenad Lalatović.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir