ZVEZDIN JOVIČIĆ POSLE KORONE: Bilo je teško, nekoliko dana sam bio prikovan za krevet!

Fudbaleri Crvene zvezde i u drugoj pripremnoj utakmici zabeležili su pobedu. Posle IMT (2:0), savladan je i Metalac iz Gornjeg Milanovca (1:0). Branko Jovičić se oporavio od koronavirusa i vratio u ekipu.

- Bila je dobra provera, uželeli smo se fudbala svi i radujemo se svakoj novoj utakmici. Bitno je i na prijateljskim mečevima da trijumfujemo i da na taj način gradimo samopouzdanje i pobednički mentalitet. Želim da samo tako nastavimo - počinje Jovičić.

foto: @starsport

Zvezdin vezni fudbaler bio je pozitivan na korona virus, a pripremama se priključio tek kada su testovi pokazali da je negativan.

- Imalo je nas nekoliko taj peh oko virusa, da budemo pozitivni. Ipak, moram da istaknem da se osećam veoma dobro. Postoji i umor, nisam trenirao neko vreme, samo sam ležao u krevetu, ali mi je veoma drago što sam se priključio ekipi. Moram da kažem da je psihički bilo teško, ali svi ljudi iz kluba su bili uz mene i mnogo mi je značila njihova podrška. Omogućili su nam da radimo kontrolne testove posle sedam dana, sada smo svi zdravi i to je ono najvažnije. Što se tima tiče, vlada odlična atmosfera, imamo jasno postavljene ciljeve, dobro radimo i siguran sam da će iz treninga u trening to sve bolje da bude.

Jedva je dočekao Jovičić da se priključi saigračima.

- Najlepše mi je sa ekipom, tu nema dileme. Što se treninga tiče, znam šta me čeka, nisu mi ovo prve pripreme u Zvezdi. Sad će nas mučiti upale, kukaćemo na treninge, ali koliko je sad teško, to će biti lakše kako sezona bude odmicala. Što se atmosfere tiče, Borjan je kapitenski zadužen za to. Uvek je uz nas, uvek vlada pozitiva kada je on tu.

Samo reči hvale ima Jovičić za novo pojačanje Srđana Spiridonovića.

- Radi se o odličnom igraču, koji se brzo uklopio u ekipu. Ima sjajne fudbalske predispozicije i mesto mu je u Crvenoj zvezdi. Nažalost, i on je bio pozitivan na korona virus, tako da smo putem face time-a imali priliku da pričamo i da se bolje upoznamo. Odličan momak - podvlači Jovičić.

Kurir sport/www.crvenazvezdafk.com

Kurir