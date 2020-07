NEMANJA MATIĆ NASMEJAO ENGLEZE DO SUZA: Mator sam, nije da se osećam tako, ali moram to da prihvatim!

Mančester junajted počeo je da liči na veliku ekipu otkako je nastavljeno prvenstvo Engleske, a na Ostrvu redom hvale pojedince koji su najzaslužniji za to. Uglavnom u prvi plan iskače mladi Bruno Fernandes, ali se čuveni Skajsports malo ozbiljnije pozabavio ovom temom.

Zaključak je jednostavan - ključ dobrih partija Junajteda je samo jedan, srpski reprezentativac Nemanja Matić. Čovek koji svojim iskustvom, shvatanjem fudbalske igre i smirenošću donosi prevagu na terenu. A tihi Srbin na sve to konstatuje da je u fudbalu uvek bilo tako.

foto: EPA/Peter Powellnmc

- Isto je kao kad sam počinjao u Čelsiju. Vrhunski igrači poput Balaka i Esjena igrali su na mojoj poziciji, ali bi igrač utakmice uvek bio Lampard jer je on taj koji je davao golove. Takav nam je posao i ja ga se ne plašim. Kada dobijemo srećan sam kad hvale Fernandesa, Grinvuda, Marsijala i Rašforda. Najvažnije je da smo pobedili. Problem je kad ne dobijemo, onda svi napadaju odbrambeni deo tima, ali istina je da smo izgubili zajedno. Isto je i kad ne damo gol, ceo tim je kriv za to - kaže Matić (31), a onda uz mnogo smeha reaguje na pitanje kako se oseća kada deli svlačionicu sa recimo tinejdžerom Grinvudom:

foto: AP

- Ha, ha, ha... Mator sam! Moram da prihvatim da sam jedan od najiskusnijih sada. Ne osećam se staro, ali sam jedan od malobrojnih koji u timu koji su osvajali Premijer ligu i druge trofeje. Moram da pokušam da pomognem da se mlađi igrači razviju.

Nemanja Mastić sigurno je jedan od najpotcenjenijih igrača, kako u Premijer ligi, tako i na našim prostorima. Ovde nije zadovoljio potrebe najvećih klubova, u Čelsiju je imao težak period kada ga je vodio Žoze Murinjo, pa je i u Junajtedu imao epizode kada nije bio u prvom planu. Svojim igrama pokazao je svima da su pogrešili.

foto: Profimedia

- Uvek to imam u glavi, nisam imao baš lako detinjstvo. Imao sam, ne mogu da kažem probleme, ali nije bilo lako. Posebno kada sam bio dečak koji je počinjao s fudbalom. U tim godinama ne prihvatate stvari kao kada ste iskusniji. Shvatio sam da je moje da radim, a da su jedini koji mogu da vam "sude" oni sa kojima radite. Ako oni poštuju to što radim za mene je to dovoljno.

