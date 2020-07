MITAR MRKELA PRED START PRVENSTVA: Računamo na sve igrače koje imamo na raspolaganju!

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela na današnjoj konferenciji za štampu u sportskom centru FSS-a govorio je o brojnim temama vezanih za naše fudbalere.

Legenda Zvezde pričao je o statusu Garsije, Boaćija, Pavkova i Degeneka.

- Garsija je sa nama u Pazovi. Imali smo ponudu iz Argentine. Mi smo bili zadovljni tom ponudom, ali je on odlučio da ne želi da napušta Evropu i od juče se priključio ekipi. Što se tiče Boaćija, on polako ulazi u trenažni proces i mislim da će se priključiti ekipi u punom obimu rada za 6-7 dana. Pavkov i dalje ima zabranu udarca lopte glavom. On trenira sa ekipom, ali ne punom parom. Naravno, računamo na svakog igrača koji je ovde. Devedeset odsto stvari koje se pišu po medijima nisu tačne. Zvezda ne traži levog beka. Naš skauting radi tokom čitave godine, kako bi u datom trenutku imali opciju, ukoliko treba da dovedemo nekog igrača na određenoj poziciji. Nikada nisam govorio o imenima – naglasio je Mrkela i dodao:

- Već mnogo puta je rečeno. Garsija je neko ko je bio na izlaznim vratima Crvene zvezde. Mogu reći da za njega ima baš dosta interesovanja i ponuda. Za Degeneka ima ponuda, još uvek je to u razgovorima, ali se jedan veliki klub javio za njega. Stvari u fudbalu se menjaju. Nekada igrači idu formom na gore, neki padaju. Mi smo dužni da na ovim pozicijama na kojim smo, reagujemo u skladu sa situacijom, kao i da brzo procenimo koja pozicija nezadovoljava u datom trenutku.

Sportski direktor govorio je i o igračima koji su u prethodnom period bili na pozajmici.

- Blizu smo raskida ugovora sa Melegom. Možda se tokom današnjeg dana to i realizuje. Juče smo razgovarali sa njim, ostalo je da se neke administrativne stvari reše sa njim. Što se Jirke tiče, čuo sam se sa njim. Postoji dosta interesovanja za njega, kako za transfer tako i za pozajmicu i videćemo kako će se situacija odvijati. Prelazni rok je tek počeo, on je tek završio sezonu.

Mrkela je precizirao i koji igrači Zvezde će ići na pozajmice.

- Nekoliko igrača iz Omladinske škole koji će ići na pozajmicu u Grafičar, to su Matić, Blagojević, Mitrović i Babić. Mladi golman Čupić je otišao na pozajmicu u Zlatuibor, kao i Nemanja Stojić. Miloš Pantović će takođe biti na pozajmici u Voždovcu – zaključio je Mitar Mrkela.

Kurir sport

Kurir