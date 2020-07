POJAVE SE U SKAFANDERIMA I PIŠTOLJ NA ČELO! UZELI SU MI I ANALNI BRIS! Tošićev pakao u Kini: Srbin zatvoren u sobi! FOTO

Štoper Gvangdžoua je 15 jula stigao u Kinu privatnim avionom, međutim, zbog trenutne situacije sa koronavirusom saopšteno mu je da će 14 dana provesti u strogoj samoizolaciji.

foto: Profimedia

Tošić je pravo sa aerodroma sproveden u hotel i ne sme da mrdne iz sobe.

"Lice čoveka sam poslednji put video kad sam izašao iz aviona. Na aerodromu su me dočekali lekari u skafanderima i sproveli do hotela. Iz sobe mogu da izađem na terasu. Svakog dana mi osoblje hotela u skafanderima donosi nove peškire i posteljinu, ali staru ne odnosi. Imam u sobi gomilu od 80 peškira. Svi su uredno oprani i složeni. Moram nekako da prekratim dan", rekao je Tošić za "Sportski žurnal".

Srpski fudbaler otkriva da su kontrole rigorozne i da ga testiraju na svaka tri dana.

"Pištolj za merenje temperature mi stavljaju na čelo dvaput dnevno. Lekar u skafanderu dođe do vrata, ja otvorim, on proveri i ode. Testiraju me svaka tri dana. Radili su mi i dva analna brisa", kaže srpski fudbaler.

Kineska Superliga nastavljena je posle pet meseci pauze. 16 timova smešteno je u Daljan i Sožou. Ekipe su podeljene u dve grupe i posle dvostrukog bod sistema biće odigrana druga faza takmičenja.

foto: Instagram

foto: Pritnscreen/Instagram

foto: Pritnscreen/Instagram

Kurir sport/Sportski žurnal

Kurir