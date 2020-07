FAVORIT NE POBEĐUJE UVEK! Kolašinac pred Zvezdu: Da se borimo i nadamo!

"Težak meč na startu. Možda je olakšavajuća okolnost što ne igraju pred navijačima jer bi tribine sigurno bile ispunjene. Gledali smo njihove poslednje pripremne duele i probaćemo da nešto iz te analize iskoristimo. Favorit u fudbalu ne mora uvek da pobedi, to je igra 11 protiv 11", rekao je Kolašinac.

On je dodao da Pazar u Beogradu ne želi da bude u podređenom položaju, uprkos kratkom vremenu za pripreme i činjenici da su novi fudbaleri stizali po etapama.

Kada je u pitanju sastav koji će se suprotstaviti Crvenoj zvezdi, Kolašinac je otkrio da ima jednu ili dve dileme.

"To se pre svega odnosi na bonus igrače do 21 godine. Na nama je da pokušamo da iznenadimo, iako o protivniku ne treba trošiti reči. To je naš najtrofejniji i najbolji klub, sa najvećim budžetom i najkvalitetnijim igračima. Sada im se vratio i (Gelor) Kanga", naveo je Kolašinac. Strateg Novopazaraca priznao je da je utakmica protiv Crvene zvezde, koja je zakazana za subotu od 19.30 na Stadionu Rajko Mitić, možda i kruna njegove dosadašnje karijere.

"Nije lako biti trener, posebno kada imate Crvenu zvezdu i Partizan u dva uvodna kola. Hvala upravi, klubu i gradu koji su omogućili takmičenje na velikoj sceni. Nadam se da ćemo igrači i ja to da opravdamo", rekao je Kolašinac.

Beta

Kurir