TRENER MAČVE DRAGAN ANIČIĆ PRED START SUPERLIGE: Fudbal ne igraju imena, nego igrači koji rade pošteno svoj posao

Trener fudbalera Mačve Dragan Aničić rekao je danas da, obzirom na finansijsku situaciju, ne može da bude nezadovoljan učinjenim tokom pripremnog perioda i prelaznog roka i istakao da je optimista jer "fudbal ne igraju imena".

"Nismo mogli da angažujemo sve igrače koje sam ja želeo, sa spiskom koji sam imao to bi bila prava pojačanja za nas, ali trenutno nismo u situaciji da možemo finansijski da pariramo nekim drugim klubovima", rekao je Aničić, prenosi klub.

"Mislim da Mačva ima najmanji budžet u ligi i onda mi pokušavamo da u skladu sa mogućnostima i nadjemo najbolja moguća pojačanja", dodao je on.

Mačvu je napustilo dosta igrača, ali je Aničić optimista jer, kako je rekao, imaju "jako zdravu svlačionicu".

"Igrači rade dobro i ponašaju se još bolje i to mi uliva jednu dozu optimizma, da to može da izadje na dobro, jer fudbal ne igraju imena, nego igrači koji rade pošteno svoj posao i nadam se da će sve ovo dati rezultat", rekao je on.

Nova sezona u Super ligi Srbije počinje sutra, a Mačva će u prvom kolu dočekati Bačku. Ta utakmica je na programu u subotu od 19.30.

"Bačka je i novi i stari superligaš. Ekipa sa kojom smo smo uvek igrali neizvesne utakmice i mislim da će takva biti i ova utakmica, samim tim što je prva, sve ekipe su stegnute i maksimalno prilaze toj prvoj utakmici", rekao je trener Mačve.

On je rekao da je Bačka dosta promenila ekipu u odnosu na period kada je igrala Super ligu, ali je naveo da poznaje sve igrače i trenera i da očekuje dobar i neizvestan meč.

"Mi smo imali malo kraći period za pripreme, iz različitih razloga nismo otišli ni na pripreme, radili smo ovde u Šapcu, ali sve to nije alibi i pokušaćemo da rad sa treninga preslikamo na teren i da već u prvom meču zabeležimo pobedu i obradujemo naše navijače, koji će nam naravno mnogo nedostajati na tribinama", rekao je Aničić.

Kurir sport / Beta

