SAVO MILOŠEVIĆ NIJE ŽELEO DA KOMENTARIŠE POVRATAK KANGE I KATAIJA: Nije moj posao da gledam šta radi Zvezda

Milošević nije hteo da komentariše povratke Gejlora Kange i Aleksandra Kataija u Crvenu zvezdu, jer kako kaže, nije njegov posao ono što radi Zvezda.

"Obojica su dobri i kvalitetni igrači, gledao sam ih ranije. Ta vraćanja mogu da budu i pozitivna i negativna, videćemo kako će to da izgleda u Zvezdi. Što nas tiče, mi ne planiramo da dovodimo bivše igrače. Može da se desi da iskrsne nešto dobro, a da ne košta mnogo, onda ćemo u tom slučaju da probamo da reagujemo. U ovom momentu smo popunjeni na svim pozicijma i nema potrebe da nešto preterano jurimo", zaključio je Milošević.

Partizan je do sada angažovao dvojicu štopera, Makija Banjka i Dušana Lalatovića.

Među stativama će na početku sezone biti Popović.

"Stojković je propustio dobar deo priprema zbog povreda, a Pop je jedan i od onih bonus igrača tako da nam je to i taktički najlakše da uklopimo. Za početak sezone nije loše što imamo golmana koji je bonus", rekao je Milošević.

Govoreći o "bonus" igračima, Milošević je naveo da je Partizan i bez tog pravila "gura" mlade igrače.

"Ono što mi se jedino ne dopada jeste kad nešto radite po slovu zakona. Razgovarao sam sa mladjim igračima jer će neki od njih ili svi oni dobiti nešto što još ne zaslužuju. Nije samo stvar guranja mladih igrača, morate da ih pripremite za to. Ovim pravilom smo primorani da forsiramo neke igrače, a da možda još nisu spremni na to. Pitanje je da li čemo im time pomoći ili odmoći", rekao je on.

(Kurir sport)

Kurir